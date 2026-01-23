Fiesta Provincial del Turismo Termal Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

La provincia de Buenos Aires será sede de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Turismo Termal, un evento que combina relax, entretenimiento y propuestas para toda la familia. En su 23ª edición, el festival tendrá como broche de oro la presentación de Estelares, la reconocida banda argentina con una extensa trayectoria en la escena del rock nacional.

La celebración tendrá lugar en Carhué, Buenos Aires, que es considera la Capital Nacional del Turismo Termal, y ofrecerá acceso gratuito al Parque Termal Mar de Epecuén, además de música en vivo, propuestas gastronómicas y beneficios especiales en el turismo local. La ciudad cabecera del distrito de Adolfo Alsina, que este año cumple 149 años, será anfitriona del evento los días 23, 24 y 25 de enero.

Fiesta Provincial del Turismo Termal Foto: Turismo Termal

Qué hacer en la Fiesta Provincial del Turismo Termal en Carhué

El viernes 23, Carhué inaugura la Noche de las Termas de 19 a 00 horas. Los turistas podrán acceder a los hoteles de la zona con un 50% de descuento y entrada gratuita al Parque Termal Mar de Epecuén que ofrece los siguientes servicios:

Piscina Termal cubierta y climatizada con Agua natural del Lago Epecuén

Hidromasajes

Cuellos de cisne

Solárium en planta baja y primer piso con reposeras y sus respectivas colchonetas

Mesas de apoyo

Bancos de asiento

Duchas disponibles

Baños

Dispenser de Agua caliente para mate

Estacionamiento

Fiesta Nacional del Turismo Termal Foto: Complejo Termal Mar de Epecuén

Mientras algunos se relajan, otros pueden disfrutar de la música en vivo del Grupo Universitario, banda local que reversiona clásicos de las décadas del 80 y 90. Y un bailódromo espera en la cortada de la Plaza con la presentación de Kuky Band.

La ciudad enciende los motores y el sábado 24 plantea un gran entretenimiento para toda la familia en la noche en la que cumple 149 años. Una feria gastronómica, paseo de emprendedores y espectáculos musicales esperan a los turistas. Gadu y Lo Luiggi serán teloneros del show estrella de Estelares esa misma noche.

Fiesta Provincial del Turismo Termal

Finalmente, el domingo 25, la playa Eco Sustentable será sede de la Tardecita de Música con la actuación de Paula Herrera y Rubén y sus teclados a partir de las 20 horas. Más tarde, habilitarán el bailódromo, poniendo el broche de oro al fin de semana festivo.

Playa eco sustentable Foto: Termas de Carhué

Cómo llegar a Carhué

Desde CABA hasta Carhué hay 6 horas de viaje en auto por la RN205 y RP65. En micro, el viaje dura ocho horas y el pasaje va desde 36.000 hasta 60.000 pesos.