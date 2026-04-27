Está a solo una hora de CABA y lo tiene todo:

Laguna San Vicente Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando el ruido de la ciudad empieza a pesar y las escapadas largas no entran en la agenda, hay un plan simple que cada vez más porteños eligen: un pueblo tranquilo, con laguna, gastronomía de campo y aire puro, lo suficientemente cerca como para ir y volver en el día, pero tan distinto que parece otro mundo.

En el sur del conurbano bonaerense existe un destino que cumple con todos esos requisitos y todavía se mantiene lejos de las multitudes: San Vicente, una localidad con identidad rural, historia, verde infinito y una laguna perfecta para bajar un cambio.

San Vicente: naturaleza, calma y espíritu de pueblo

Ubicado a poco más de 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Vicente conserva ese encanto difícil de encontrar: calles tranquilas, ritmo pausado y contacto real con la naturaleza, sin perder servicios ni propuestas gastronómicas de calidad.

San Vicente

El gran protagonista del lugar es la Laguna de San Vicente, un espejo de agua rodeado de árboles, senderos y espacios para disfrutar al aire libre. Es el punto de encuentro para quienes buscan caminar, tomar mate, andar en bicicleta o simplemente sentarse a mirar el paisaje.

A diferencia de otros destinos más conocidos, acá todo sucede sin apuro y sin saturación: no hay filas interminables ni caos turístico, algo cada vez más valorado.

Qué se puede hacer en la laguna

La laguna es ideal tanto para planes tranquilos como para actividades recreativas suaves. Entre las opciones más elegidas se destacan:

Caminatas por la costanera natural.

Picnic y mate en familia.

Observación de aves.

Pesca deportiva.

Paseos en kayak o botes pequeños.

Fotografía de paisajes al atardecer.

Los fines de semana, el entorno se llena de vida sin perder su calma: familias, parejas y grupos de amigos disfrutan del verde sin interferencias ni ruidos urbanos.

Historia, tradición y cultura local

San Vicente no es solo naturaleza. El pueblo también tiene un fuerte perfil histórico y cultural. Uno de los puntos más visitados es la quinta que perteneció a Juan Domingo Perón, hoy convertida en museo y espacio histórico, que suma un atractivo distinto para quienes disfrutan del turismo cultural.

Además, el centro mantiene comercios tradicionales, plazas cuidadas y una arquitectura sencilla que refuerza la sensación de estar en un auténtico pueblo bonaerense.

Laguna San Vicente Foto: Wikipedia

Gastronomía de campo: otro gran motivo para ir

Uno de los grandes imanes de San Vicente es su oferta gastronómica rural. Restaurantes de campo, parrillas y bodegones modernos conviven con un mismo objetivo: comer bien, abundante y sin apuro.

Entre los clásicos imperdibles se encuentran:

Parrilladas completas.

Pastas caseras.

Carnes al asador.

Empanadas fritas.

Postres tradicionales como flan con dulce de leche.

Muchos de estos lugares cuentan con amplios espacios verdes, juegos para chicos y salones abiertos, lo que los convierte en una opción perfecta para almuerzos largos de domingo.

Ideal para ir en el día (o quedarse una noche)

Una de las grandes ventajas de San Vicente es su cercanía. El viaje desde CABA ronda una hora en auto, lo que permite organizar una escapada espontánea sin planificación excesiva.

Para quienes prefieren extender la experiencia, el pueblo también ofrece cabañas, hospedajes rurales y alojamiento boutique, ideales para una noche tranquila lejos del ritmo urbano.

Por qué San Vicente es tendencia en escapadas cortas

Cada vez más viajeros buscan destinos:

Cerca de Buenos Aires.

Con naturaleza real.

Sin turismo masivo.

Con buena comida.

A precios razonables.

San Vicente reúne todo eso sin perder su identidad. No intenta parecer otra cosa: es un pueblo que se mantiene fiel a su esencia, y ahí está su mayor atractivo.

Un lugar donde el sonido predominante no es el tránsito, sino el viento entre los árboles y las conversaciones sin prisa.