De Cosquín a la Fiesta de la Pizza y la Empanada, 5 festivales para disfrutar el fin de semana:

Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Foto: Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Enero se presenta como un mes ideal para el descanso, la relajación y el disfrute después de un año ajetreado por la vorágine diaria y las responsabilidades cotidianas. Existen quienes no pueden tomarse vacaciones durante el primer mes del año, o no les gusta viajar amontonados a los polos turísticos del país, pero que sí disfrutan de los festivales típicos y estar en contacto con la tradición y la cultura. Para ellos, esta lista con los mejores festivales de la última semana de enero.

Desde oportunidades únicas para rememorar el folklore nacional hasta fiestas dedicadas al público joven con artistas emergentes. Ubicación, fecha, horarios y todos los detalles de estos increíbles festivales.

Festival Nacional de Folklore en Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se desarrollará entre el 24 de enero y 1 de febrero en Plaza Próspero Molina. Contará con históricos referentes de la tradición musical folklórica como Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Jairo y Nahuel Pennisi.

Cosquín 2026 Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Además, busca llegar al público más joven con artistas del género urbano que otorgan un rol preponderante a la cultura nacional en sus producciones, como lo son Cazzu y Milo J.

El evento dura nueve noches en homenaje a la novena por la Virgen del Rosario (patrona de la ciudad). La tradición acostumbra a hacer referencia a las Nueve Lunas de Cosquín (o Nueve Lunas Coscoínas).

Las entradas son por día y arrancan en los $28.000 llegando hasta los $90.000.

Festival Del Balneario 2026, La Cruz

También ubicado en la provincia de Córdoba, el Festival del Balneario es uno de los más importantes de la región. Se lleva a cabo en el Balneario de La Cruz y la edición número 54° se llevará a cabo el viernes 23 y sábado 24 de enero.

Festival del Balneario 2026 Foto: La Cruz

Entre los artistas principales están el Chaqueño Palavecino, Los Tejis, Los Trajinantes y Valentina Márquez. Las entradas cuestan $15.000 para cualquiera de los dos días.

Fiesta de la Pizza y la Empanada

La Fiesta de la Pizza y la Empanada vive su segunda edición en la ciudad de Balcarce. El evento durará dos días durante el fin de semana del 24 y 25 de enero e incluirá eventos en vivo, carros cerveceros, food trucks y artesanías en venta.

El Anfiteatro Saverio Bonazza será la sede de la celebración con entrada libre y gratuita al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora confirmaron 9 artistas en escena y la organización es conjunta entre la Municipalidad de Balcarce y MB Producciones.

Fiesta de la Pizza y la Empanada Foto: Municipalidad de Balcarce

Fiesta nacional de las golondrinas

Lo inédito del nombre tiene una curiosa explicación. El festival se realiza en Villa Ventana, y la ciudad tiene una interesante conexión con San Juan de Capistrano, ubicada en Oregon, California, Estados Unidos.

Las dos localidades son hermanas gracias a las migraciones de las golondrinas, que anualmente anidan en una y otra ciudad. No se trata de un mero capricho turístico ni de una denominación marketinera para vender más. Así está instruido oficialmente desde el 12 de mayo de 2004, luego de que Maribel Ávalos de González, vecina de Villa Ventana, haga el tramiterio necesario en California.

En esta oportunidad, se realizará el sábado 24 y domingo 25 de enero. Entre los principales invitados musicales estarán Chichilo Viale, San Witzky, Boedo Tango y Los Rancheros. La entrada es libre y gratuita.