Escapada romántica para San Valentín: 4 destinos únicos para disfrutar en pareja el Día de los Enamorados
La fecha especial para las parejas está muy cerca y qué mejor que disfrutar de una escapada para celebrar el amor que los une. Un repaso por opciones para todos los gustos.
El Día de los Enamorados, que se celebrará el próximo viernes 14 de febrero, está muy cerca y las parejas ya comienzan a hacer planes para disfrutar de esta fecha tan particular, llena de amor y alegría, y nada mejor que hacer una escapada turística para celebrar esa unión.
Para quienes buscan intimidad o pasar esta jornada especial cerca de lugares céntricos, Argentina ofrece gran cantidad de opciones de destinos y para todos los gustos.
En ese sentido, también las opciones en cuanto a lo económico son diferentes. Ya se sabe que las flores, los bombones y las tarjetas de amor son un clásico para San Valentín, pero ¿qué mejor que compartir un viaje romántico en esta fecha?
4 destinos turísticos de Argentina para disfrutar con tu pareja
1. Bariloche, Río Negro
Lagos, montañas y atardeceres que parecen de película. Bariloche es perfecto para parejas que buscan naturaleza y romance: paseos en catamarán, cenas a la luz de las velas y noches junto al lago Nahuel Huapi.
2. Mendoza
El destino ideal para brindar por el amor. Viñedos, bodegas boutique, spas entre montañas y vistas a la Cordillera de los Andes hacen de Mendoza una opción sofisticada y muy romántica para San Valentín.
3. Tigre, Buenos Aires
A solo un paso de la ciudad, el Delta del Tigre invita a bajar el ritmo. Cabañas sobre el río, paseos en lancha y desayunos con vista al agua crean el clima perfecto para una escapada íntima y relajada.
4. Cafayate, Salta
Valles Calchaquíes, vinos torrontés y paisajes únicos. Cafayate combina tranquilidad, gastronomía regional y escenarios naturales ideales para disfrutar en pareja y desconectarse de todo.