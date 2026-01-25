San Valentín, Día de los Enamorados, viajes, escapadas. Foto: Freepik

El Día de los Enamorados, que se celebrará el próximo viernes 14 de febrero, está muy cerca y las parejas ya comienzan a hacer planes para disfrutar de esta fecha tan particular, llena de amor y alegría, y nada mejor que hacer una escapada turística para celebrar esa unión.

Para quienes buscan intimidad o pasar esta jornada especial cerca de lugares céntricos, Argentina ofrece gran cantidad de opciones de destinos y para todos los gustos.

En ese sentido, también las opciones en cuanto a lo económico son diferentes. Ya se sabe que las flores, los bombones y las tarjetas de amor son un clásico para San Valentín, pero ¿qué mejor que compartir un viaje romántico en esta fecha?

4 destinos turísticos de Argentina para disfrutar con tu pareja

1. Bariloche, Río Negro

Las aguas cristalinas del río Manso, en Río Negro. Foto: Río Negro Turismo.

Lagos, montañas y atardeceres que parecen de película. Bariloche es perfecto para parejas que buscan naturaleza y romance: paseos en catamarán, cenas a la luz de las velas y noches junto al lago Nahuel Huapi.

2. Mendoza

Mendoza, Argentina. Foto: Unsplash.

El destino ideal para brindar por el amor. Viñedos, bodegas boutique, spas entre montañas y vistas a la Cordillera de los Andes hacen de Mendoza una opción sofisticada y muy romántica para San Valentín.

3. Tigre, Buenos Aires

Delta, Tigre. Foto: Instagram @islacentenario

A solo un paso de la ciudad, el Delta del Tigre invita a bajar el ritmo. Cabañas sobre el río, paseos en lancha y desayunos con vista al agua crean el clima perfecto para una escapada íntima y relajada.

4. Cafayate, Salta

Cafayate, Salta. Unsplash.

Valles Calchaquíes, vinos torrontés y paisajes únicos. Cafayate combina tranquilidad, gastronomía regional y escenarios naturales ideales para disfrutar en pareja y desconectarse de todo.