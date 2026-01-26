La XIV edición de la Fiesta Provincial del Pan Casero se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026. Foto: Facebook / Fiesta Provincial del Pan Casero 2026. | Mejorada con Gemini IA.

Sauce de Luna volverá a convertirse en el corazón de una de las celebraciones más representativas de la identidad argentina. Entre el 29, 30 y 31 de enero y el 1 de febrero de 2026, la localidad del norte de Entre Ríos será sede de la XIV edición de la Fiesta Provincial del Pan Casero, un evento que ya forma parte del calendario cultural y turístico de la provincia.

Con entrada libre y gratuita, la fiesta propone cuatro noches consecutivas donde se combinan gastronomía, música, tradiciones populares y el espíritu comunitario que caracteriza a este tipo de encuentros. El pan casero, símbolo del trabajo artesanal y de las raíces rurales, vuelve a ocupar un lugar central como emblema de la identidad local y regional.

Flyer informativo sobre la Fiesta Provincial del Pan Casero 2026. Foto: Facebook / Fiesta del Pan Casero - Sauce de Luna - Entre Ríos.

Ubicada sobre la Ruta Nacional Nº127, en el kilómetro 147, dentro del Departamento Federal, Sauce de Luna se presenta como un punto de fácil acceso para visitantes de distintos puntos de la provincia y de la región.

La localidad se encuentra a 147 kilómetros de Paraná, a 54 kilómetros de Federal, a 84 kilómetros de La Paz, a 88 kilómetros de Villaguay y a 34 kilómetros de Bovril, lo que la convierte en un destino atractivo para escapadas de verano.

La Fiesta Provincial del Pan Casero nació con el objetivo de revalorizar las costumbres vinculadas a la elaboración artesanal del pan, una práctica profundamente arraigada en la vida cotidiana de los pueblos del interior. Con el paso de los años, el evento creció y se consolidó como un espacio de encuentro intergeneracional, donde vecinos y turistas comparten mesas, sabores y experiencias.

En la Fiesta Provincial del Pan Casero se realizan peñas folklóricas con artistas regionales. Foto: Facebook / Fiesta del Pan Casero - Sauce de Luna - Entre Ríos.

Además de la propuesta gastronómica, la celebración se caracteriza por una agenda cultural diversa, con espectáculos musicales, expresiones folklóricas y actividades pensadas para toda la familia.

La música en vivo y la participación de artistas regionales refuerzan el clima festivo y contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo local.

Los shows musicales jamás faltan en la Fiesta Provincial del Pan Casero. Foto: Facebook / Fiesta del Pan Casero - Sauce de Luna - Entre Ríos.

Desde la organización destacan que la Fiesta Provincial del Pan Casero no solo impulsa la cultura, sino también el turismo y la economía local, generando movimiento comercial y visibilidad para emprendedores, productores y artesanos de la zona.

En ese sentido, el evento se posiciona como una vidriera para mostrar el potencial de Sauce de Luna y del norte entrerriano.

Con una propuesta que combina tradición, hospitalidad y sabores auténticos, Sauce de Luna se prepara para recibir a miles de visitantes. La invitación está abierta: cuatro noches para celebrar las raíces, el encuentro y el pan casero que identifica a la región.

Grilla de la Fiesta Provincial del Pan Casero 2026. Foto: Facebook / Fiesta del Pan Casero - Sauce de Luna - Entre Ríos.

Cómo llegar a Sauce de Luna, en Entre Ríos

Distancia aproximada: 470–500 km.

Tiempo estimado: 6 a 7 horas (según tránsito y paradas).

Ruta recomendada en auto:

Salir de CABA por Autopista Panamericana o Acceso Oeste según conveniencia. Tomar la Ruta Nacional 12 hacia Zárate – Brazo Largo. Cruzar el Complejo Zárate–Brazo Largo. Seguir por RN 12 hasta Ceibas. En Ceibas empalmar con la Ruta Nacional 127 (dirección Federal / La Paz). Continuar por la RN 127 hasta el acceso a Sauce de Luna (está bien señalizado).

Ruta recomendada en micro + combi o remis (la más práctica)

Desde Retiro, tomar un micro de larga distancia hacia:

Federal.

La Paz (Entre Ríos).

O localidades sobre Ruta 127.

Empresas habituales: Flecha Bus, El Practico, Rápido Tata (según disponibilidad).

Una vez en Federal o La Paz, tomar: