Fiesta de la Confluencia. Foto: Instagram @fiestaconfluencia

La Fiesta Nacional de la Confluencia se prepara para -otra vez- marcar tendencia en su 13 edición con un line up cargado de artistas de primer nivel. El evento, que nació como un festejo local y se convirtió en todo un clásico del verano neuquino, se realizará del 5 al 8 de febrero en el tradicional predio a orillas del río Limay.

Cabe señalar que el pase general es gratis, pero las entradas con beneficios están disponibles a través del sitio web Entrada Uno: entre las opciones, el festival de música habilita a la venta de tickets por día.

Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Video: Instagram @fiestaconfluencia

El secreto detrás del éxito de la Fiesta de la Confluencia

Esta celebración tuvo su primera edición en febrero de 2013, cuando contó con un presupuesto de 2,7 millones de pesos, que se tradujo en una asistencia de 150.000 personas en tres jornadas.

Su éxito fue tal que, desde su lanzamiento, se debió ampliar la superficie del predio en la Isla 132, pasando de 100 mil a 170 mil metros cuadrados.

El año pasado, un total de 1.450.000 personas visitaron la Fiesta de la Confluencia en sus cuatro jornadas, con picos de 500.000 asistentes en el cierre de María Becerra.

Confluencia 2025. Créditos: Prensa Vicky Roa

En esta edición, la festividad en Neuquén vuelve a ofrecer una propuesta artística diversa y transversal, pensada para públicos de todas las edades y gustos musicales. A ello se suma una amplia oferta gastronómica y la presencia de stands de emprendimientos locales, que invitan a vivir una experiencia integral en un entorno natural único, combinando música, cultura y paisaje.

Los artistas son de todo género musical, desde pop y rock hasta los más nuevos artistas virales en redes sociales. Ángela Torres, La B eriso, Dillom, Trueno y Karina compartirán escenario. Además, en cada jornada se sumarán los proyectos seleccionados a través de Pre Confluencia, fortaleciendo la participación de artistas emergentes locales.

Qué artistas tocarán en la Fiesta de la Confluencia 2026

Jueves 5 de febrero

Karina

Luciano Pereyra

Rombai

Migrantes

Los Berbel

Viernes 6 de febrero

Luck Ra

Angela Torres

FMK

Roze

Lautygram

Tuli

Ángela Torres. Foto: Instagram.

Sábado 7 de febrero

No Te Va Gustar

La Beriso

Bersuit

Kapanga

Comodines

Domingo 8 de febrero

Trueno

Dillom

La Joaqui

Tizishi

Femi

Cuánto salen las entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026

Las entradas están disponibles en la plataforma Entrada Uno con variedades a elegir por noche o con ciertos beneficios. El pack preferencial por 4 noches sale $60.000.

Confluencia 2026 Foto: Vicky Roa Comunicación

Pase diario

Entrada individual por día.

Campo delantero

Ingreso diferenciado y prioritario

Sector de baños exclusivos

Sector de food trucks especial

Photo opportunity exclusivo.

Pase Confluencia

Entrada individual para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Campo delantero

Ingreso diferenciado y prioritario

Sorteos por accesos a Meet & Greet

Sector de baños exclusivos

Sector de food trucks especial

Photo opportunity exclusivo

Pack familiar/amigos