Fiestas nacionales por todo el país. Foto: tucumanturismo.gob.ar

La República Argentina se posiciona una vez más como un destino gastronómico y de tradiciones culturales, y el calendario 2026 tiene gran cantidad de celebraciones culinarias que convocan a miles de visitantes desde diferentes puntos del país.

Estos eventos son un espacio ideal para planificar escapadas, viajes de fin de semana y recorridos para conocer diferentes destinos. Desde propuestas dulces hasta festivales cerveceros, hay opciones para todos los gustos a lo largo del año.

En las fiestas nacionales se comparte todo tipo de comidas. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

10 fiestas nacionales ideales para disfrutar por el país

Uno de los eventos más esperados y visitados es la Fiesta Nacional del Chocolate en Bariloche, que tendrá lugar entre el 2 de abril y hasta el 5 de ese mismo mes. Será el fin de semana que coincida con Semana Santa.

Durante esos días, Bariloche se transformará en la capital del chocolate artesanal, y tendrá actividades para toda la familia, con espectáculos y degustaciones.

También en abril tendrá lugar la Fiesta de la Torta Frita en Mercedes, prevista para la primera quincena, en Buenos Aires, que le rinde homenaje a una de las recetas más populares del país. Además, está la Fiesta de la Torta Argentina en Dolores, que se celebrará durante el fin de semana largo del 25 de mayo, que tendrá ferias, cocina tradicional y música.

Para comienzos de junio, generalmente en el primer fin de semana del mes, tendrá lugar la Fiesta de la Torta Negra en General Lavalle, una propuesta que combina identidad local, sabores típicos e historia.

Fiestas nacionales en todo el país. Foto: @JoseLuisWalser

Cruzando la segunda mitad del año, en septiembre, Mercedes vuelve a ser protagonista con la Fiesta Nacional del Salame Quintero, para el segundo fin de semana de ese mes.

Luego será el turno de octubre: del 4 al 13 se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Cerveza (Oktoberfest) en Villa General Belgrano. El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre se desarrollará la Fiesta Nacional de la Ensaimada en San Pedro y la Fiesta Nacional del Alfajor en La Falda, también en Córdoba.

Finalmente, en noviembre, estará la Fiesta de la Tradición en San Antonio de Areco y se cerrará el calendario del 2026 con la Fiesta Nacional del Pastelito en Gouin, durante el primer fin de semana de diciembre, ideal para despedir el año a puro sabor.