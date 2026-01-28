El destino soñado para jubilados. Foto: Facebook @Mar de Cobo

En épocas de descanso, los jubilados que buscan pasar las vacaciones en la playa muchas veces prefieren hacerlo lejos de los flashes de Mar del Plata. Para ellos, la Costa Atlántica ofrece un rincón que parece detenido en el tiempo y sacado de un cuento de hadas: Mar de Cobo, un pequeño pueblito del partido de Mar Chiquita donde viven apenas 3 mil personas.

Ubicado a media hora de Mar del Plata y a algunos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este destino se convierte en una escapada a tener en cuenta para la temporada de verano 2026.

Así es Mar de Cobo. Video: Instagram @mar.de.cobo

Mar de Cobo es un pueblito apacible y tranquilo donde se concentran unos pocos comercios, restaurantes y hasta un hotel en su avenida principal. Su diseño urbano es en semicírculo, por lo que es muy fácil llegar a todas las zonas de este paraje costero.

En los últimos años, este rinconcito de la Costa Atlántica se volvió popular entre los viajantes de tercera edad, ya que todavía está muy alejado del turismo masivo, por lo que es una opción para quienes desean desconectarse lejos de los grandes centros urbanos.

Además, posee playas amplias surcadas por médanos, que se combinan con una abundante vegetación, fundamentalmente pinos y cipreses. Este entorno está protegido por una reserva forestal, y los propios vecinos se organizaron en una asociación para custodiar el patrimonio ambiental de la zona.

Mar de Cobo. Foto: Facebook @Mar de Cobo

Qué hacer en Mar de Cobo

Este pueblito de la Costa Atlántica bonaerense invita a descansar y ofrece opciones para quienes disfrutan del aire libre: caminatas por la playa, salidas en bicicleta, pesca deportiva o simplemente tardes bajo el sol con el ruido del mar de fondo.

También se puede visitar la Albufera de Mar Chiquita, una reserva natural cercana que alberga más de 200 especies de aves y es uno de los humedales costeros más importantes del país.

En el centro se destaca la plaza principal, donde suelen realizarse ferias artesanales, espectáculos callejeros y actividades culturales que tienen lugar especialmente en verano y fines de semana largos.

Cómo llegar a Mar de Cobo

Desde Mar del Plata, son solo 35 minutos en auto por la Ruta Provincial 11, en un trayecto costero escénico y de fácil acceso. También hay opciones de transporte público.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido total es de 398 kilómetros. Se toma la Avenida 9 de Julio, luego la Autopista Buenos Aires-La Plata, se continúa por la Ruta Provincial 2 y, a la altura de Vivoratá, se accede al desvío que lleva directamente a Mar de Cobo.