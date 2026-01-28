Mar del Plata Foto: NA

Con un fin de enero más que caluroso, donde las temperaturas no bajan de los 27 grados y la sensación térmica es de 29°, muchos porteños analizan opciones para refrescarse sin afrontar los costos de una estadía prolongada. La estrategia de “ida y vuelta en el día” a Mar del Plata se consolida como alternativa: requiere viajar de noche para dormir en la ruta y alquilar una carpa que oficie de “hotel de día” para ducharse antes del regreso.

Un desglose de costos y logística para realizar este viaje “relámpago”

El viaje: dormir sobre ruedas

La clave del plan es ahorrar la noche de alojamiento viajando en servicios ejecutivos o cama. Para la fecha seleccionada, los pasajes en empresas como Platabus y Plusmar oscilan en los $66.000 por tramo (incluyendo cargos de servicio).

Ida: salida de Retiro el lunes a las 00:30 hs, llegando a “La Feliz” a las 05:30 hs (duración 5 horas). Ideal para aprovechar el día completo desde el amanecer

Vuelta: regreso el martes a la madrugada (00:45 hs), llegando a Retiro a las 05:45 hs, a tiempo para una jornada laboral

Costo total del transporte: aproximadamente $132.100 por persona.

El “Base Camp”: Balneario con ducha y servicios

Al no tener hotel, la contratación de un balneario se vuelve indispensable no solo por la sombra, sino por los vestuarios y duchas que permiten higienizarse y cambiarse antes de emprender el regreso o salir a cenar.

En paradores de referencia como Balneario 12 de Punta Mogotes, los valores para la jornada son:

Carpa (hasta 6 personas): $80.000

Carpa frente al mar: $90.000

Este costo, si se divide entre un grupo de amigos o familia (ej. 4 personas), representa unos $20.000 por cabeza. El servicio incluye acceso a piscinas climatizadas (niños y adultos), canchas de fútbol, juegos inflables, seguridad y un dato clave para el ahorro: agua caliente para el mate gratis.

"La Feliz", el destino favorito en temporada de verano Foto: NA

El clima: calor y alto índice UV

El Servicio Meteorológico anticipa para la zona condiciones ideales de playa, pero que requieren precaución.

Presupuesto final

Para un grupo de 4 personas que decida realizar esta escapada:

Micros (x4): $528.400

Carpa: $80.000

Total: $608.400

Costo por persona: $152.100 (sin contar comidas).

Una opción que, aunque exigente físicamente, permite disfrutar del mar y escapar del cemento porteño por menos de lo que cuesta una noche de hotel en temporada alta.

El agua del mar más caliente

La temperatura del mar en Mar del Plata, sobre todo en la zona de Punta Mogotes, se mantiene en valores ideales para los turistas en plena temporada de verano. Según los últimos registros, hoy el agua alcanza los 21,8°C, una marca que se ubica por encima del promedio histórico para esta época del año y resulta más que agradable para quienes eligen la playa.

De acuerdo a las observaciones de la temperatura del agua en los últimos diez años, el registro más alto para esta fecha se dio en 2021, cuando el mar llegó a 22,9°C, mientras que el valor más bajo se registró en 2023, con 20°C. Para los próximos días, los especialistas anticipan un leve descenso: en los próximos 10 días la temperatura del agua podría bajar hasta los 21,3°C, aunque seguirá dentro de parámetros confortables.

Un sorteo espectacular en Mar del Plata. Foto: Punta Mogotes

Promedios históricos del agua en Punta Mogotes

Durante el mes de enero, la temperatura promedio del mar en Punta Mogotes es de 20,4°C, con una mínima de 18°C y una máxima que puede alcanzar los 23,5°C, dependiendo de las condiciones climáticas y los vientos predominantes.

La temporada alta de bañistas se extiende de enero a marzo, período en el que la temperatura del agua no suele bajar de los 20°C, lo que permite nadar y permanecer en el mar con comodidad.

Cómo varía la temperatura del mar según la estación

A lo largo del año, el comportamiento térmico del agua presenta variaciones marcadas: