Pix, QR. Foto: Freepik

Los clientes del Banco Patagonia ya están habilitados para realizar pagos en Brasil mediante códigos QR Pix directamente desde la aplicación de la entidad, sin tener que descargar otras plataformas o servicios adicionales como se venía acostumbrando.

La nueva funcionalidad permite abonar compras en negocios brasileños que acepten Pix, el sistema de pagos instantáneos más utilizado en ese país, utilizando fondos en la caja de ahorro en dólares. En caso de no contar con saldo en esa cuenta, los usuarios pueden adquirir divisas desde la misma app y completar la operación.

Según indicó el banco en un comunicado, el proceso es completamente digital y se activa con el botón de QR habitual en la app.

“Con esta incorporación, Banco Patagonia le facilita al cliente un viaje a Brasil sin sobresaltos. Es una funcionalidad simple, segura y que garantiza una experiencia digital única a cada uno de nuestros clientes”, informó Lucas Sarco, gerente de Innovación de la entidad.

Paso a paso para utilizar la nueva herramienta

Para poder utilizar la nueva herramienta del Banco Patagonia, los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar a la app del banco Seleccionar “Pagar con QR” Escanear el código QR Pix del comercio Elegir la caja de ahorro en dólares Confirmar la operación

Mercado Pago ofrece la opción para pagar a través de Pix

Este lanzamiento llega en un contexto de fuerte crecimiento del turismo hacia Brasil. Según datos del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), más de 2,9 millones de argentinos viajaron a destinos brasileños entre enero y octubre de este año, un aumento del 85% respecto del mismo período de 2024. De cara a la temporada de verano 2025/26, se prevé un movimiento aún mayor, con un incremento del 31,6% en los vuelos entre ambos países.

“Seguimos facilitando los pagos de las personas cuando viajan al exterior. Con esta nueva solución podrán usar la misma aplicación que eligen a diario para sus compras en Brasil. Era una funcionalidad muy requerida por nuestros usuarios porque Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos al momento de planear sus vacaciones”, señaló Alejandro Melhem, vicepresidente Senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

Los argentinos que viajen a Brasil podrán pagar con su cuenta de Mercado Pago. Foto: Mercado Pago.

¿Cómo pagar en Brasil con la cuenta digital de Mercado Pago?

Es muy simple y seguro. Además, evita la necesidad de buscar cajeros o cambiar divisas, ahorrando el tiempo que implican esas gestiones, y desde su historial de movimientos podrán llevar un mayor control de sus gastos durante sus vacaciones. Para ello, deberán: