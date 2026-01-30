Cine por una Noche en el Planetario de Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Ciudad | Mejorada con IA.

El Planetario Galileo Galilei vuelve a convertirse en uno de los escenarios culturales más convocantes de la Ciudad de Buenos Aires. Este viernes 30 de enero, desde las 21 horas, el emblemático espacio del barrio de Palermo será sede de una función especial de cine gratis al aire libre, con la proyección de "Días Perfectos", la aclamada película del director alemán Wim Wenders.

La iniciativa forma parte del ciclo Noches de Cine al Aire Libre, una propuesta cultural que busca acercar el cine a plazas y parques porteños durante los meses de verano, ofreciendo funciones gratuitas en espacios públicos y promoviendo el acceso al cine de autor y a producciones nacionales e internacionales recientes.

El Planetario, un cine bajo las estrellas

Para esta primera función del ciclo, el Planetario se transformará por una noche en una gran sala de cine a cielo abierto, con una pantalla gigante instalada en su explanada. La experiencia propone disfrutar de una película en un entorno único, combinando cine, espacio público y el cielo nocturno como escenario natural.

La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Desde la organización recomiendan llegar con tiempo para asegurar un buen lugar y llevar manta, reposera o abrigo liviano para mayor comodidad durante la función.

¿De qué trata “Días Perfectos”?

Estrenada en 2023, Días Perfectos es una coproducción entre Japón y Alemania que sigue la historia de Hirayama, un hombre solitario que trabaja limpiando baños públicos en Tokio. Lejos de los grandes conflictos, la película se centra en la belleza de la rutina, la contemplación y los pequeños gestos cotidianos.

Con una narrativa minimalista y sensible, el film fue celebrado por la crítica internacional y considerado uno de los trabajos mejor logrados de Wim Wenders en los últimos años. La película invita a reflexionar sobre el tiempo, la simplicidad y el valor de lo cotidiano, temas recurrentes en la filmografía del reconocido director.

Cine gratuito en plazas y parques durante febrero

La función en el Planetario marca el inicio de un recorrido cinematográfico que continuará durante febrero en distintos puntos de la ciudad. El viernes 6 de febrero a las 21 horas, el ciclo llegará a la Plaza Usina, Hall Central, con la proyección de “Gatillero”, una producción argentina de 2025 dirigida por Cristian Tapia Marchiori.

Inspirada en hechos y personajes reales, Gatillero propone un thriller intenso, narrado en tiempo real y en plano secuencia, que promete una experiencia cinematográfica impactante.

La programación del ciclo continuará de la siguiente manera:

Sábado 7 de febrero: Polo Circo.

Viernes 13 de febrero: Puerto Madero.

Viernes 20 de febrero: Parque Patricios.

Viernes 27 de febrero: Barrancas de Belgrano.

Con propuestas gratuitas, al aire libre y en espacios emblemáticos, Noches de Cine al Aire Libre se posiciona como uno de los planes culturales más atractivos para pasar el verano en Buenos Aires.