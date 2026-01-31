Los barrios de CABA que eran de la alta sociedad y hoy encabezan las estadísticas de inseguridad. Foto: Gobierno de la Ciudad.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está compuesta por 48 barrios, cada uno con una identidad marcada. Mientras algunos se destacan por su exclusividad y otros por ofrecer un costo de vida más accesible, lo cierto es que todos atravesaron profundas transformaciones a lo largo de su historia. En ese recorrido, varios barrios que supieron ser los más exclusivos en el siglo XIX hoy figuran entre los más peligrosos de la Ciudad.

El especialista en propiedades Beltrán Briones explicó en una charla en el programa Polémica en el Bar que, durante el siglo XIX, los barrios de clase alta de la Ciudad de Buenos Aires eran Barracas, Constitución y San Telmo, todos ubicados en las cercanías del puerto.

Los barrios de clase alta de la Ciudad de Buenos Aires eran Barracas, Constitución y San Telmo. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Sin embargo, ese mapa social comenzó a cambiar a partir de la epidemia de fiebre amarilla que azotó a la Ciudad. Como consecuencia, las familias más acomodadas se desplazaron hacia el norte, a zonas como Recoleta y Retiro, que con el tiempo se consolidaron como los nuevos barrios de la élite porteña.

Las familias más acomodadas se desplazaron hacia el norte, a zonas como Recoleta. Foto: Instagram @vivamosba

En la actualidad, muchos de esos barrios que supieron ser sinónimo de estatus y exclusividad atraviesan una realidad muy distinta. Según un relevamiento difundido por la cuenta de X Rankings de Argentina (@ArgenRanks), que afirma basarse en datos oficiales para elaborar listados a nivel nacional, los barrios considerados más peligrosos de la Ciudad son, en primer lugar, Constitución. Le siguen Balvanera, La Boca, Barracas, Retiro y San Telmo.

San Telmo se encuentra entre los barrios más peligrosos de CABA. Foto: sociallifeproject

De esta forma, queda en evidencia cómo el paso del tiempo fue transformando y moldeando la Ciudad, con zonas que pasaron del esplendor y la exclusividad a enfrentar hoy problemáticas completamente distintas, atravesadas por profundos cambios sociales, económicos y urbanos.

Belgrano y Palermo, muy distinto a lo que conocemos

Otra muestra de esa transformación es que, por entonces, Belgrano era una zona de quintas muy distinta a la que conocemos hoy, mientras que Palermo Soho estaba dominado por talleres mecánicos y en lo que hoy es Palermo Hollywood existía una villa.

Palermo Soho estaba dominado por talleres mecánicos. Foto: Unsplash.

Los barrios más baratos de CABA

En la misma charla, Briones explicó que los barrios con los valores más bajos del metro cuadrado en la Ciudad se concentran en el sur. Entre los más castigados por precio mencionó a Riachuelo, Villa Lugano y Nueva Pompeya, donde el costo del metro cuadrado es notablemente más accesible en comparación con otras zonas de Buenos Aires.

Así, el mapa inmobiliario de la Ciudad refleja con claridad cómo la historia, las crisis y las transformaciones urbanas fueron redefiniendo el valor de cada barrio. Zonas que alguna vez concentraron riqueza hoy figuran entre las más accesibles, mientras que otras lograron reinventarse y ganar protagonismo, confirmando que Buenos Aires es una ciudad en constante cambio.