Llega una nueva edición del festival de doma y folklore Foto: saltasoy

Las fiestas nacionales y provinciales se convirtieron en el verdadero clásico de temporada. Cansados de vacaciones en lugares atestados de gente, muchos turistas prefieren disfrutar de un período de descanso esparcido y más duradero, conociendo semana a semana los distintos pueblitos que organizan típicos festivales regionales. Una lista con los diez mejores eventos para cerrar enero a pura diversión.

Desde corsos y orquestas infantojuveniles hasta recitales a todo rock en la playa, esta lista incluye propuestas para todos los gustos.

Fiesta de la Pastora | Tandil | 29 de febrero

La Pastora, en Tandil. Foto: NA.

Se trata de una de las fiestas más importantes de la provincia de Buenos Aires, y se lleva a cabo anualmente en el Predio Vieja Estación La Pastora de la ciudad de Tandil. Se realiza en honor a la Virgen para agradecer por las cosechas y la protección del ganado.

Contará con la presencia musical de Ke Personajes y Emanero y las entradas arrancan en los $35.000 para un día. Los menores de 12 años no deben abonar el ingreso.

Festival SOIJAR | Chascomús | 29 de enero

Atardecer en la laguna de Chascomús. Foto: Wikipedia.

Chascomús será escenario de una nueva edición del Festival SOIJAr, una celebración ideal para los amantes de la música donde lo clásico y lo popular se abrazan. El encuentro propone tres jornadas de conciertos al aire libre, con el paisaje de la laguna como marco, y una programación que recorre el folclore argentino, el repertorio sinfónico latinoamericano y los legados de María Elena Walsh y Mercedes Sosa.

La entrada es libre y gratuita; el festival contará con la participación de Nahuel Pennisi, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Florencia Otero, Popi Spatocco e integrantes de La Bomba de Tiempo. Tendrá lugar en el Parque Libres del Sur, ubicado en Chascomús.

Festival ISOCA | San Cayetano | 30 de enero

San Cayetano. Foto: Prensa San Cayetano.

Una experiencia enriquecedora de música, arte y cultura alternativa. En el evento habrá presentaciones musicales, talleres y charlas de temáticas diversas como ecología, yoga, meditación, astrología. Un festival ideal para aquellos que cultivan el amor, la paz y la pasión por una vida tranquila.

La entrada cuesta $154.000 e incluye:

Acceso al festival desde el viernes 30 hasta el domingo 2 de febrero

Acceso a todos los talleres, charlas y recitales

Zona de acampe

Zona de estacionamiento

Baños y duchas de agua fría

135° Aniversario | Lobería | 30 de enero

El municipio cumple 135 años Foto: Prensa: Lobería

La ciudad de Lobería festeja su 135° aniversario con una serie de actividades que combinan música, deportes, cultura y recreación.

El plato fuerte de la jornada será el recital de Kapanga, pero además habrá otras propuestas imperdibles como una carrera saliendo del Camino de Sirga, food trucks, DJs y espacios recreativos para disfrutar con toda la familia.

Festival Cuenta DNI | Mar del Plata | 30 de enero

Babasónicos, música, foto prensa

La billetera digital de Banco Provincia, Cuenta DNI, celebrará el Festival Cuenta DNI el 30 de enero en el Parador MUTE, ubicado en ruta 11, Paraje Alfar, en Mar del Plata.

No solo estará la banda liderada por Adrián Dargelos, sino que también dirá presente la artista Zoe Gotusso. La entrada es gratuita, pero debe adquirirse a través de la billetera del banco.

Fiesta de la Carbonada | Espartillar (Saavedra) | 31 de enero

El pueblo bonaerense que organiza la Fiesta Provincial de la Carbonada Foto: captura

Espartillar, una localidad dentro de la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Saavedra-Pigüé, organiza este sábado la Fiesta Provincial de la Carbonada, un evento único en el que la calidez de este pueblo se abraza con la típica tradición pampeana para brindarnos un encuentro comunitario que asegura diversión y alegría.

Como en cada año, el plato principal de la fiesta será la carbonada, preparada de manera tradicional y ofrecida al público durante la jornada. Además, habrá un paseo de emprendedores, manualistas y artistas musicales que estarán a cargo de hacer un cierre musical a puro folklore.

En el escenario dirán presente: La Nueva Luna, Tike’yra, Amparo Sol (tributo a La Sole), Fer Pereyra y Tupá, los padrinos de esta edición.

Fiesta Ricotera | Punta Lara (Ensenada) | 31 de enero

Organizada por el Municipio de Ensenada en Punta Lara Foto: fiesta ricotera

Una de las bandas más míticas de la historia argentina sigue recibiendo homenajes a lo largo y ancho del país. El 31 de enero será el turno de Punta Lara, en el municipio de Ensenada, de hospedar otra misa ricotera.

El evento es gratuito y Tarea Fina y El Soldado tocarán en vivo. Se enmarca dentro de los festivales “Cultura del Río”, organizados por la municipalidad de Ensenada. La cita es en el Mirador Néstor Kirchner.

Fiesta del Chancho | San Andrés de Giles | 31 de enero

La municipalidad de San Andrés de Giles invita a toda la comunidad a disfrutar de la Fiesta del Chancho en el Parque Municipal con entrada libre y gratuita.

En el evento habrá propuestas gastronómicas, feriantes y espectáculos folklóricos. Sin embargo, la estrella principal serán los platos vinculados a la producción porcina.

Fiesta Aniversario El Trigo | Las Flores | 31 de enero

El sábado 31 de enero a partir de las 18 horas se celebrará la Fiesta Aniversario de El Trigo, un tradicional paraje de la localidad de Las Flores. El evento durará hasta el 1° de febrero y tendrá un desfile de ponchos a cargo del Centro Cultural y Diseño Mujeres Rurales.

Estarán en el escenario: Bocha Lobosco; el grupo “Conexión”; Leonides y Pichin Luján; Peñeros de Las Flores; Pía la Chamamecera; Luis Álvarez; Naty y la Super Banda; Agustín Pardo y DJ Julián. La entrada es libre y gratuita