Laguna, paz y tranquilidad: el destino ideal para jubilados que buscan escapar del ruido de la ciudad
Es un pequeño pueblo aún poco explorado, perfecto para una escapada: invita al descanso, transmite calma y permite alejarse del ritmo acelerado de la ciudad.
A 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un pintoresco pueblo con edificios históricos y una laguna ideal para tomar mates en la orilla.
Se trata de Ranchos, una localidad ubicada en la intersección de las rutas 29 y 20 que bien vale la visita y es un destino perfecto para una escapada de fin de semana, especialmente para jubilados, ya que se respira tranquilidad y hay un fuerte contacto con la naturaleza.
La laguna de Ranchos, ideal para descansar
La laguna de Ranchos es uno de los principales atractivos del pueblo y un espacio ideal para disfrutar de una tarde al aire libre y renovar energías. Su entorno natural invita al descanso, con un clima de paz y silencio que contrasta con el ritmo de la ciudad.
Años atrás, el espejo de agua era mucho más grande, pero con el paso del tiempo su tamaño se fue reduciendo. Actualmente, la laguna alcanza su mejor nivel y se disfruta al máximo durante las épocas de mayor lluvia.
La historia de Ranchos
Ranchos cuenta con una antigua edificación que fue construida en el 1700, a orillas de la Laguna de Ranchos, para custodiar los límites coloniales. En la actualidad se puede visitar y es un espacio para nutrirse de historia argentina.
La construcción se llama “Nuestra Señora del Pilar de los Ranchos” y, luego de su armado, los integrantes de la compañía Blandengues y familias de Austria empezaron a poblar la tierra y a fundar el pueblo.
Dónde se puede almorzar en el pueblito
El pueblo de Ranchos tiene el restaurante llamado Costumbres, ubicado dentro del Centro de Educación Física, Deportes y Recreación de General Paz, donde se puede disfrutar de una gran cantidad de platos típicos.
Los menús que más salen son las parrilladas, las pastas y los postres clásicos. Los visitantes salen a gusto por las porciones abundantes que ofrecen y los precios accesibles.
Qué festivales pueblerinos tiene Ranchos
1- La Fiesta de los Fortines
Esta fiesta es para conmemorar la historia y cultura del pueblo, y se realiza durante la segunda quincena de enero. Esas semanas la música y la comida abundan en la avenida principal.
2- Día de la Virgen del Pilar
La Iglesia del Pilar es una de las más antiguas de la provincia de Buenos Aires y está ubicada en el pueblo de Ranchos, por lo que festejar y honrar a esta Virgen el 12 de octubre es muy importante para los que viven allí.
Cómo llegar a Ranchos desde CABA
- Subir a la Autopista 25 de Mayo.
- Tomar la Ruta Nacional 1 hasta Berazategui, donde hay que desviarse por la RP 2.
- Tras pasar Villa San Martín, hay que desviarse hacia la Ruta 215 hasta Coronel Brandsen.
- Tomar la Ruta 29 hasta llegar al cartel gigante que avisa la llegada al pueblo.