Laguna de Ranchos. Foto: Google Maps.

A 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un pintoresco pueblo con edificios históricos y una laguna ideal para tomar mates en la orilla.

Se trata de Ranchos, una localidad ubicada en la intersección de las rutas 29 y 20 que bien vale la visita y es un destino perfecto para una escapada de fin de semana, especialmente para jubilados, ya que se respira tranquilidad y hay un fuerte contacto con la naturaleza.

La laguna de Ranchos, ideal para descansar

La laguna de Ranchos es uno de los principales atractivos del pueblo y un espacio ideal para disfrutar de una tarde al aire libre y renovar energías. Su entorno natural invita al descanso, con un clima de paz y silencio que contrasta con el ritmo de la ciudad.

Laguna de Ranchos. Foto: Facebook / Multimedio Digital.

Años atrás, el espejo de agua era mucho más grande, pero con el paso del tiempo su tamaño se fue reduciendo. Actualmente, la laguna alcanza su mejor nivel y se disfruta al máximo durante las épocas de mayor lluvia.

La historia de Ranchos

Ranchos cuenta con una antigua edificación que fue construida en el 1700, a orillas de la Laguna de Ranchos, para custodiar los límites coloniales. En la actualidad se puede visitar y es un espacio para nutrirse de historia argentina.

La construcción se llama “Nuestra Señora del Pilar de los Ranchos” y, luego de su armado, los integrantes de la compañía Blandengues y familias de Austria empezaron a poblar la tierra y a fundar el pueblo.

Ranchos, pueblo. Foto: Instagram/escapadasbuenosaires

Dónde se puede almorzar en el pueblito

El pueblo de Ranchos tiene el restaurante llamado Costumbres, ubicado dentro del Centro de Educación Física, Deportes y Recreación de General Paz, donde se puede disfrutar de una gran cantidad de platos típicos.

Los menús que más salen son las parrilladas, las pastas y los postres clásicos. Los visitantes salen a gusto por las porciones abundantes que ofrecen y los precios accesibles.

Qué festivales pueblerinos tiene Ranchos

1- La Fiesta de los Fortines

Esta fiesta es para conmemorar la historia y cultura del pueblo, y se realiza durante la segunda quincena de enero. Esas semanas la música y la comida abundan en la avenida principal.

Ranchos, pueblo. Foto: Instagram/escapadasbuenosaires

2- Día de la Virgen del Pilar

La Iglesia del Pilar es una de las más antiguas de la provincia de Buenos Aires y está ubicada en el pueblo de Ranchos, por lo que festejar y honrar a esta Virgen el 12 de octubre es muy importante para los que viven allí.

Cómo llegar a Ranchos desde CABA