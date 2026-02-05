Una escapada romántica en febrero Foto: Instagram @almacen.espora

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un pequeño destino que sorprende a quienes buscan una experiencia distinta, lejos del ruido y del ritmo acelerado de la vida urbana. Se trata de Espora, un paraje rural del partido de San Andrés de Giles que se está convirtiendo en una de las escapadas preferidas para quienes desean desconectar en un entorno natural, disfrutar de buena gastronomía y vivir momentos de auténtica tranquilidad.

Un pueblo que preserva el encanto del interior bonaerense

Espora mantiene la esencia de los antiguos pueblos de campo: calles de tierra, vegetación abundante, almacenes tradicionales y un ambiente silencioso donde el tiempo parece pasar más lento. Es un destino ideal tanto para parejas que desean una escapada romántica como para familias o grupos de amigos que buscan contacto directo con la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.

Desde CABA, llegar es sencillo. El camino más utilizado es tomar Acceso Oeste hacia Luján y luego continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 120. Allí comienza un camino rural de unos 8 kilómetros que conduce directamente al pueblo. El viaje total suele demorar entre 1 hora y 20 minutos y 2 horas, dependiendo del tránsito.

Almacén de Espora Foto: Instagram @almacen.espora

Qué hacer en este destino rural

Aunque pequeño, Espora ofrece varias actividades pensadas para quienes disfrutan del turismo slow y buscan desconectar por completo. Una de las propuestas más buscadas es el glamping, una modalidad que combina comodidad y naturaleza. En el área hay domos y estructuras equipadas que permiten dormir bajo el cielo estrellado sin renunciar al confort moderno.

Los amantes de la vida al aire libre pueden realizar caminatas entre campos abiertos, recorrer senderos en bicicleta, explorar los antiguos túneles ferroviarios o simplemente sentarse a contemplar el paisaje mientras cae la tarde. El silencio del campo, junto con la amplitud del entorno, crea una atmósfera ideal para descansar sin interrupciones.

Además, la zona está rodeada de estancias, huertas y caminos rurales que ofrecen vistas únicas y fotos perfectas para quienes disfrutan de registrar cada escapada.

Dónde desconectar en Buenos Aires Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Sabores típicos y experiencias gastronómicas

La gastronomía es uno de los grandes motivos para visitar Espora. El histórico Almacén Espora y otros locales de la zona ofrecen una experiencia culinaria tradicional, con platos caseros que incluyen:

Picadas con productos regionales

Carnes a la parrilla y asados completos

Sándwiches al disco

Empanadas artesanales

Postres criollos

Muchos establecimientos cuentan además con piletas, espacios al aire libre y menús especiales de fin de semana, lo que convierte la visita en un plan completo para comer rico y relajarse al mismo tiempo.

Cómo llegar sin auto

Quienes no deseen manejar pueden combinar tren y colectivo: el Ferrocarril Sarmiento hacia Luján, luego un micro local hasta San Andrés de Giles y, desde allí, un remís o traslado hacia el pueblo. Es una alternativa accesible para disfrutar del destino incluso sin vehículo propio.