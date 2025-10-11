El rincón de Santa Fe que combina ciudad con paisajes ideales para desconectar de la rutina: está a pocos kilómetros de la capital

Si se decide vacacionar o pasar un fin de semana en familia, este lugar es perfecto para estar en contacto con la naturaleza, pero sin resignar las comodidades que ofrecen las urbes.

San José del Rincón, Santa Fe. Foto: Wikipedia.

Santa Fe es una de las provincias más turísticas de la Argentina y ofrece destinos ideales para disfrutar en vacaciones o incluso en fines de semana.

Cerca de la capital provincial se esconde un rincón que ofrece paisajes mágicos y es ideal para una escapada corta.

San José del Rincón, Santa Fe. Foto: Wikipedia.

La tranquilidad de un rincón desconocido de Santa Fe

Se trata de San José del Rincón, uno de los lugares más tranquilos, encantadores y con una belleza natural digna del disfrute familiar.

La conexión con el río lo hace un sitio diferente, rodeado de vegetación intensa y una buena oferta de locales tradicionales y la hospitalidad de los pequeños pueblos.

Además, combina historia con gastronomía, lo que lo hace un sitio perfecto para pasar buenos momentos. Esta localidad está ubicada en el departamento de La Capital, a tan solo 12 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Forma parte del corredor de la Costa Santafesina y se lo sitúa sobre la Ruta Provincial 1, que bordea el río Colastiné.

San José del Rincón, Santa Fe. Foto: Wikipedia.

Áreas naturales y entornos urbanos

Su entorno es único al combinar lugares urbanizados con áreas naturales, lo que le propicia ese ambiente en contacto con el verde, pero sin alejarse demasiado de la ciudad.

El clima templado húmedo también es agradable, principalmente en los meses cálidos, para hacer actividades al aire libre. Su cercanía con el río genera un toque distintivo durante todas las jornadas.

En San Ramón del Rincón se puede hacer todo tipo de actividades. Desde caminatas por la costa del Colastiné, hasta el avistaje de aves autóctonas y paisajes serenos. Además, se puede practicar kayak, pesca deportiva y otras actividades recreativas.

A su vez, la ciudad mantiene un valioso patrimonio arquitectónico e histórico, como la Iglesia San José, que fue construida a mediados del siglo XIX, junto con el casco histórico de casas coloniales.

San José del Rincón, Santa Fe. Foto: Wikipedia.

Por supuesto, no pueden faltar ferias artesanales y pequeños negocios que le ofrecen al turista ese aire de campo ideal para desconectar del ajetreado ritmo de las urbes.

Cómo viajar hasta San José del Rincón

Desde la ciudad de Santa Fe llegar a San José del Rincón es muy sencillo: basta tomar la Ruta Provincial 1, y en auto se demoran aproximadamente 20 minutos en llegar. Todo el trayecto cuenta con muy buena señalización.

También es posible llegar en colectivo a través de líneas interurbanas que conectan la capital provincial con la zona costera, y cuentan con paradas en los principales puntos del pueblo.

Para quienes llegan desde otras provincias, la mejor manera de viajar a San José del Rincón es primero haciendo escala en la ciudad de Santa Fe, ya sea por la Autopista Rosario-Santa Fe o la Ruta Nacional 168 y desde allí tomar la mencionada Ruta Provincial 1.