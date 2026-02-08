Viajar a la Costa Atlántica en un auto electrico ya es un hecho:

Autos eléctricos en Argentina Foto: Chargebox

Durante años, la movilidad eléctrica estuvo rodeada de dudas recurrentes sobre dónde y cómo cargar un vehículo. Sin embargo, esa barrera comenzó a romperse cuando Chargebox decidió ofrecer respuestas concretas y visibles para la recarga de autos eléctricos para viajar a la Costa Atlántica.

En 2019, en el Sheraton de Pilar, la empresa inauguró su primer punto de carga. En ese momento, pocos comprendían el alcance de la iniciativa. A partir de allí, se inició un proceso que marcó un giro hacia un modelo de transporte más limpio en Argentina.

Una red que crece y conecta destinos

Con el objetivo de construir la red de carga pública más extensa del país, Chargebox alcanzó recientemente su punto número 100. Este hito se ubica en Pinamar, en la intersección de Av. Bunge y Noctilucas, con ingreso por Av. de las Artes.

La nueva estación cuenta con un sistema de carga triple, que combina un cargador rápido de 60 kW con conectores CCS2 y uno semirrápido de 22 kW con toma tipo 2. Además, el espacio funciona las 24 horas durante todo el año, facilitando la movilidad tanto de residentes como de turistas.

Energía limpia al servicio del turismo

Uno de los aspectos más destacados del nuevo punto es su abastecimiento mediante energía solar. El carport solar permite generar en promedio 1.292 kWh mensuales.

Ese volumen equivale a unas 22 horas de carga rápida o a casi 29 cargas completas de baterías promedio. De este modo, la infraestructura no solo reduce emisiones, sino que también optimiza recursos.

El proyecto se desarrolló en alianza con la Cooperativa Eléctrica de Pinamar, fortaleciendo el vínculo entre movilidad eléctrica y turismo sustentable.

Una nueva oportunidad del turismo sostenible

La expansión de la red Chargebox aporta beneficios directos al ambiente. Al facilitar el uso de vehículos eléctricos, contribuye a reducir las emisiones asociadas al transporte, uno de los principales generadores de CO₂.

Asimismo, la movilidad eléctrica disminuye la contaminación sonora y mejora la calidad del aire en ciudades y destinos turísticos. Esto resulta clave en entornos naturales sensibles como la costa bonaerense.

A nivel social, la red brinda previsibilidad y confianza a quienes evalúan adoptar esta tecnología, reduciendo el temor al cambio.

La nueva forma de impulsar el turismo sostenible. Foto: Economía sustentable.

Pinamar como nodo de movilidad sustentable

Pinamar ya cuenta con seis puntos de carga y se consolida como un destino preparado para nuevas formas de transporte. Esta infraestructura acompaña una visión de desarrollo alineada con la protección del entorno natural.

El turismo sustentable deja de ser un concepto abstracto y se traduce en acciones concretas. Menos emisiones implican un menor impacto sobre el bosque, el mar y el paisaje costero.

Así, la movilidad eléctrica se integra al ecosistema local como una herramienta para cuidar el principal motor económico de la región.

Un camino sin retorno

A medida que la red crece, también lo hace la confianza en la movilidad eléctrica. Cargar un auto ya no es una incógnita, sino una posibilidad accesible. De este modo, Chargebox no solo instala cargadores, sino que construye un nuevo paradigma. Un futuro donde viajar, incluso a la Costa, sea compatible con el cuidado del planeta.