Tres destinos ideales de la Costa Atlántica para jubilados. Foto: Instagram @san.bernardo.frentealmar

A la hora de planificar vacaciones de playa, los jubilados suelen tener en cuenta varios factores clave, como la tranquilidad y la cercanía. Si bien Mar del Plata es uno de los destinos más elegidos por los argentinos, existen otros lugares de la Costa Atlántica que también valen la pena conocer, especialmente para los adultos mayores que buscan descanso y playas menos concurridas.

Todos estos destinos tienen algo en común: playas amplias y tranquilas, ritmo relajado y propuestas pensadas para descansar sin el bullicio de los grandes centros turísticos, lo que los vuelve ideales para jubilados.

Playa de la localidad bonaerense de Aguas Verdes, foto NA

Ideales para jubilados: tres destinos con playas tranquilas

Aguas Verdes

Aguas Verdes es una localidad pequeña que se conserva como un auténtico oasis de calma frente al mar. Su franja costera, de poco más de 300 metros, se caracteriza por un entorno natural prácticamente intacto, con dunas y vegetación típica de la zona.

Ubicada a unos 380 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este destino se convirtió en una opción muy elegida por quienes buscan descansar lejos del ruido y el movimiento constante. La propuesta es simple y relajada: caminatas por los médanos, recorridos en bicicleta o largas horas de descanso junto al mar.

Este destino se encuentra a cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Turismo en Argentina.

San Bernardo

A aproximadamente 400 kilómetros de Buenos Aires, San Bernardo es uno de los balnearios más reconocidos del Partido de La Costa. Se destaca por sus playas de aguas tranquilas y un ritmo más pausado, ideal para disfrutar sin apuros.

Entre sus principales atractivos se encuentran la costanera, perfecta para caminar y dar un paseo frente al mar. Además, su centro comercial ofrece una amplia variedad de restaurantes, bares y locales, lo que garantiza comodidad y servicios a pocos pasos.

San Bernardo, Costa Atlántica. Foto: Instagram @san.bernardo.frentealmar

Mar de Ajó

Muy cerca de San Bernardo, a solo 4 kilómetros hacia el norte, se encuentra Mar de Ajó, un destino que combina descanso y propuestas recreativas. Situado a unos 350 kilómetros de Buenos Aires, ofrece playas tranquilas junto a una vida urbana más activa.

Es una alternativa ideal para quienes buscan relajarse durante el día y, al mismo tiempo, contar con opciones gastronómicas, espectáculos y actividades sociales, sin llegar al nivel de masividad de los grandes centros turísticos.

Playa de Mar de Ajó, Costa Atlántica. Foto: NA

Viajá +, una propuesta para ahorrar durante las vacaciones

El Banco Nación puso en marcha Viajá+, una línea de financiamiento orientada a estimular el turismo interno y ampliar las posibilidades de viaje dentro del país.

Dentro de los principales beneficiarios del programa se encuentran los jubilados, quienes pueden acceder a préstamos personales destinados a cubrir gastos de alojamiento y servicios turísticos durante la temporada de verano, siempre que cumplan con las condiciones crediticias establecidas.

El Banco Nación lanzó el Plan Viajá+. Foto: Unsplash / BNA.

El crédito de Viajá+ está habilitado para personas humanas mayores de 18 años que resulten aptas desde el punto de vista crediticio. En este sentido, la entidad bancaria aclaró que los jubilados pueden solicitar el beneficio sin requisitos adicionales, siempre y cuando dispongan de una oferta vigente a través de la aplicación BNA+.

Uno de los aspectos centrales del programa es que el financiamiento solo puede utilizarse para alquileres y hospedajes brindados por prestadores turísticos adheridos a la operatoria.