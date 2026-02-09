El parque temático de Walt Disney World, en Estados Unidos. Foto: Unsplash

Cuando un parque temático es tan grande que podría figurar en el mapa como una ciudad, sabes que la experiencia va mucho más allá de una simple visita: es un viaje completo.

Desde Estados Unidos hasta Asia y el Mediterráneo, estos colosales complejos combinan atracciones, espectáculos, hoteles y mundos inmersivos capaces de ocuparte varios días.

A continuación, repasamos los parques temáticos más extensos del planeta y te contamos por qué son paradas obligadas para cualquier amante de la aventura.

Los 5 parques temáticos más grandes del mundo

1- Walt Disney World (Estados Unidos)

El parque temático de Walt Disney World, en Estados Unidos. Foto: Unsplash

El Walt Disney World está ubicado en Orlando (Florida), este gigante ocupa unas 12.000 hectáreas, una superficie comparable a la de ciudades enteras. El resort incluye cuatro parques temáticos: Magic Kingdom, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom, dos parques acuáticos y el enorme distrito de ocio Disney Springs.

En este último, podés pasar de surcar el espacio en Space Mountain a recorrer la selva en Avatar: Flight of Passage o adentrarte en Star Wars: Galaxy’s Edge. La variedad es tan amplia que resulta imposible abarcarlo todo en una sola visita.

2- Beto Carrero World (Brasil)

El parque temático Beto Carrero World, en Brasil. Foto: Wikipedia

En el sur de Brasil, este coloso de 1.400 hectáreas combina parque temático, zoológico y grandes áreas de espectáculos.

Trabaja con DreamWorks para tematizar zonas inspiradas en Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda y Hot Wheels. Es ideal para familias que buscan atracciones y shows en un mismo lugar, todo con un toque latino muy especial.

3- Universal Orlando Resort (Estados Unidos)

El parque temático Universal Orlando Resort, en Estados Unidos. Foto: Unsplash

Con más de 278 hectáreas, Universal Orlando Resort es un paraíso para los fanáticos del cine y las emociones fuertes. Integra Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay, y en 2025 sumó el esperado Epic Universe, llevando la experiencia a otro nivel.

Sus áreas de The Wizarding World of Harry Potter permiten caminar por Hogsmeade y Diagon Alley, mientras que montañas rusas como VelociCoaster y los shows nocturnos sobre la laguna central completan una propuesta cargada de espectáculo.

4- PortAventura World (España)

El parque temático PortAventura World, en España. Foto: Wikipedia

PortAventura World tiene 105 hectáreas y es el mayor complejo del sur de Europa. El parque ofrece más de 40 atracciones, entre ellas la hipercóaster Shambhala, el acelerador vertical Red Force en Ferrari Land y el tobogán acuático King Khajuna en Caribe Aquatic Park.

Su gran ventaja es la ubicación, a pocos minutos de Salou, una localidad española de la provincia de Tarragona (Cataluña), que permite combinar parques, playa y gastronomía en una sola escapada.

5- Chimelong Paradise (China)

El parque temático Chimelong Paradise, en China. Foto: Wikipedia

Chimelong Paradise está situado en Guangzhou y parte del Chimelong Tourist Resort, este parque de unas 60 hectáreas reúne más de 70 atracciones. Entre ellas destaca el Dive Coaster, con una caída vertical de 65 metros, ideal para los amantes de la adrenalina.

Además, el complejo alberga el famoso Chimelong International Circus, con funciones casi todos los días del año y una capacidad para 8.000 personas, convirtiendo la visita en una experiencia que mezcla cultura, parque y show.