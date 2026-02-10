Vacaciones distintas en un velero. Foto: Click&Boat

El verano es perfecto para estar en el agua, o cerca de ella. No sólo porque necesitamos refrescarnos ante las altas temperaturas, sino porque es el momento ideal para meterse en la pileta, disfrutar del río o de un lago. Y en esta ecuación de disfrute entra una propuesta inigualable por lo que representa: pasar unas horas o unos días en un velero, para gozar de unas vacaciones distintas.

Esto implica vivir y dormir en espacios reducidos, y trasladarse utilizando el viento, en silencio, será sin dudas una experiencia inolvidable. Y si a eso le sumamos el aspecto turístico que equivale a descubrir paisajes con otra mirada que aporta verlos desde el agua, de una manera relajada y sin el ruido del motor, es un plus. Puede ser por el Río de la Plata, el Nahuel Huapi, la costa atlántica o el Canal Beagle, siempre será una aventura que vale la pena encarar.

Claro que no es una actividad barata, todo lo contrario, ya que no sólo representa el alquiler del barco sino que incluye al capitán para que nos lleve de paseo y el combustible necesario para volver a la costa en caso de que no haya viento. Los alimentos los tendrán que incorporar los turistas, salvo cuando sea una excursión por el día, que suele incluir un refrigerio.

Existen varias webs para contratarlos, al estilo de Airbnb o Booking, en las se puede buscar por zona, así como por característica del barco, por paseos cortos o prolongados. Cuánto más se aleja de la Capital Federal la oferta, es más factible encontrar la opción de pasar una semana.

Alquiler de veleros: desde una hora hasta una semana

Los costos de esta actividad arrancan en $150.000 para el paseo de una hora para cuatro personas, saliendo del puerto de Olivos o de Puerto Madero, en Buenos Aires. Una experiencia que ofrece una perspectiva diferente de la ciudad e incluye agua y café, además de los servicios del capitán. También ofrecen la experiencia por dos horas, con lo cual el trayecto es más largo.

En cambio en Ushuaia se puede recorrer el Canal Beagle y la costa fueguina durante un mínimo de 7 días, con comodidades para el pernocte de 5 personas por un valor total de $17.300.451.

Este velero cuenta con tres cabinas para descansar pero sólo un baño. La vida en alta mar es así. Incluye los servicios del patrón que guía el barco pero no los alimentos, que deberán llevarlos los pasajeros.

Vacaciones distintas en un velero. Foto: Click&Boat

Así hay otras opciones como el velero de María Verónica, con capacidad para 6 personas para dormir en tres cabinas. Este tiene dos baños e incluye los servicios de la tripulación profesional a bordo del barco, con un precio por día de $ 835.874 con salida desde Beccar.

Sin dudas una opción original para compartir en grupo y, por ejemplo, ver el atardecer desde el agua.