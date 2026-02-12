Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto: Facebook / Descubrir BA.

La Reserva Ecológica Costanera Sur volverá a abrir sus senderos en horario nocturno durante 2026 con una de las propuestas más esperadas por vecinos y turistas: las visitas guiadas “A la luz de la luna”.

Se trata de una experiencia gratuita que invita a descubrir el pulmón verde más emblemático de la Ciudad de Buenos Aires bajo un escenario completamente distinto, iluminado únicamente por la luna y el entorno natural.

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto: Buenos Aires Ciudad | Mejorada con IA.

La actividad, organizada con cupos limitados, combina educación ambiental, contemplación del paisaje y una vivencia sensorial poco habitual en uno de los espacios naturales más importantes del área metropolitana. Cada recorrido es guiado por especialistas que interpretan la flora, la fauna y la dinámica nocturna del ecosistema ribereño.

Una experiencia diferente en pleno corazón porteño

Durante las caminatas nocturnas, los participantes pueden apreciar cómo cambia el comportamiento de la naturaleza al caer el sol. El sonido de las aves nocturnas, el movimiento sutil de la vegetación y la brisa del Río de la Plata generan una atmósfera única, muy distinta a la que ofrece el paseo diurno.

La propuesta se convirtió en un clásico del calendario ambiental porteño. Año tras año, la convocatoria supera ampliamente la cantidad de vacantes disponibles, por lo que quienes deseen participar deberán estar atentos a la apertura de la inscripción.

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto Instagram @reservaecologicasur.

Cómo anotarse y cuándo abre la inscripción

La inscripción se habilita el lunes previo a cada visita, a partir de las 00:00 horas, y permanece disponible hasta agotar los cupos. Debido a la alta demanda, los lugares suelen completarse en pocas horas.

Desde la organización recomiendan ingresar puntualmente al sistema de inscripción y contar con los datos necesarios para agilizar el proceso. La actividad es gratuita, pero requiere registrarse previamente en el sitio web oficial.

Cronograma completo 2026 para las visitas nocturnas “A la luz de la luna”

El cronograma completo de visitas nocturnas ya fue confirmado para 2026. Las fechas se distribuyen a lo largo del año y permiten disfrutar la experiencia en distintas estaciones, lo que ofrece paisajes y condiciones naturales variables en cada edición.

Febrero

Inscripción: lunes 2.

Visita: viernes 6.

Marzo

Inscripción: lunes 2.

Visita: viernes 6.

Abril

Inscripción: lunes 30.

Visita: miércoles 1.

Mayo

Inscripción: lunes 25.

Visita: viernes 29.

Junio

Inscripción: lunes 22.

Visita: viernes 26.

Julio

Inscripción: lunes 27.

Visita: viernes 31.

Agosto

Inscripción: lunes 24.

Visita: viernes 28.

Septiembre

Inscripción: lunes 21.

Visita: viernes 25.

Octubre

Inscripción: lunes 26.

Visita: viernes 30.

Noviembre

Inscripción: lunes 23.

Visita: viernes 27.

Diciembre