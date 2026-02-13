El café notable del “barrio más cool” de CABA con picadas legendarias. Foto: Instagram @notablecafedegarcia

Las calles de Villa Devoto tienen historias que contar. Pero hay una que sobresale: fue el barrio que vio crecer a Diego Armando Maradona y donde dejó huella en muchos de los lugares que solía frecuentar. Entre ellos se destaca un café notable, con casi 100 años de historia, que aún conserva intacta su mística y ese inconfundible encanto porteño.

Reconocido por la prestigiosa revista Time Out como uno de los “barrios más cool del mundo”, el Jardín de la Ciudad se distingue por sus espacios históricos y por su impronta verde, que le da identidad y encanto propio. Entre todos sus atractivos, hay un café que merece una visita especial: un clásico del barrio donde la historia y la tradición todavía se sienten en cada mesa.

El histórico café de Villa Devoto que era el favorito de Diego Armando Maradona

En pleno corazón del barrio, hay un rincón que parece detenido en el tiempo. Se trata del tradicional Café de García, un clásico devotense que tiene 98 años y que mantiene viva la esencia de los cafés porteños de antes.

Ubicado en la esquina de Sanabria y Varela, abrió sus puertas en 1927 de la mano de Metodio García, un inmigrante asturiano, y Carolina Urbina. Desde el comienzo tuvo impronta española y una identidad bien marcada, que todavía se percibe en su cocina y en su atmósfera.

Al cruzar la puerta, lo primero que sorprende es su salón principal con tres mesas de billar, siempre protagonistas. Pero basta levantar la vista para descubrir otro de sus grandes tesoros: las paredes están cubiertas de fotos, recuerdos y objetos antiguos que construyen una colección única. Máquinas de coser, espejos, cajas registradoras, botellas de gaseosas de otras épocas e incluso un pequeño frasco de gomina Brancato forman parte de un museo improvisado que invita a mirar cada detalle con calma.

Entre esos homenajes se destaca una pared dedicada a Diego Maradona, habitué del lugar y gran admirador del café. Su presencia sigue latiendo en imágenes y recuerdos que los vecinos atesoran con orgullo.

Otro de los grandes imanes del bar es su famosa picada, un verdadero ritual que se sirve de jueves a sábados por la noche. La propuesta incluye una degustación de 30 platos distintos, con clásicos que se mantienen generación tras generación y que convocan a familias, grupos de amigos y habitués históricos.

Cafe de Garcia, Villa Devoto. Foto: Instagram @buenosvecinosba

Cuánto sale la clásica picada de Cafe Garcia y qué incluye

La picada para dos personas tiene un valor de $45.000 y para cuatro $65.000 e incluye:

FRIOS

Porotos pallares marinados

Vittel tone

Tortilla

Berenjenas en escabeche

Pavita en escabeche

Pionono

Leberwurst y pickles

Chorizo Candelario y queso tandil

Jamón Crudo y roquefort

Aceitunas Marinadas

Salame Chacarero

Queso Holandita

CALIENTES

Croquetas de panceta, papa y verdeo

Croquetas de puerro y pollo con salsavizcaína

Panzottis con salsa vizcaína

Papas Fritas

Salchichas evueltas en panceta y glaseadas al vermú

Buñuelos de espinaca y ricota

Albóndigas con salsa fileto

Rabas

Dónde queda Café García y cuándo abre

Café Garcia se encuentra ubicado en Sanabria 3302, Villa Devoto, CABA. El lugar abre todos los días de 8AM a 1AM. Los viernes, sábados y vísperas de feriados hasta 1.30.

A lo largo de casi un siglo, el Café de García fue punto de encuentro de vecinos, tangueros, políticos y escritores. Con sus mesas de billar, su cocina tradicional y su espíritu intacto, fue además uno de los primeros en integrar la lista de Bares Notables de la ciudad, un reconocimiento que confirma lo que en Devoto ya saben desde hace décadas: no es solo un café, es parte de la historia del barrio.