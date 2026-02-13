Un pueblo medieval en el norte del conurbano bonaerense Foto: @torrepueblo

Calles adoquinadas, torres de piedra, arcos bajos y faroles en cada esquina. A 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un tesoro oculto que parece sacado de la Edad Media. Similar a La Toscana o la región de Occitania, Torrepueblo está ubicado en Benavídez, en el partido de Tigre, y ofrece un viaje en el tiempo para disfrutar de las vistas más pintorescas de la era medieval, un plan que resulta ideal para jubilados.

Se trata de una escapada alternativa y accesible con aroma europeo. En la zona norte del conurbano bonaerense, este complejo recrea la estética de un pequeño pueblo medieval italiano y está a menos de 25 kilómetros de Buenos Aires.

Cómo es Torrepueblo, el pueblo medieval oculto a media hora de CABA

El encanto principal de Torrepueblo está en su diseño arquitectónico. Sus calles empedradas, torres de piedra, arcos bajos y fachadas en tonos tierra crean una postal que transporta de inmediato a los pueblos de La Toscana. Cada espacio fue concebido para sorprender: faroles antiguos, muros rústicos y rincones que cobran una magia especial al atardecer, cuando la luz resalta las texturas y convierte al complejo en un escenario perfecto para fotos.

Sin embargo, la propuesta va más allá del mero placer visual. Durante los fines de semana, el lugar suma una feria de emprendedores con artesanías, ropa y productos locales, ideal para caminar sin prisa. La gastronomía acompaña con opciones para todo el día: desayunos y meriendas con pastelería artesanal, almuerzos con platos caseros y alternativas para compartir en familia o con amigos.

El predio también ofrece opciones para quienes lo visitan en familia. Dispone de un sector de juegos para chicos con pisos antigolpes y varias áreas verdes, perfectas para leer, descansar o improvisar un picnic. Además, quienes quieran pasar la noche pueden elegir entre un hotel boutique, departamentos y cabañas con vista privilegiada a las torres, algunas equipadas con pileta privada.

Cómo llegar a Torrepueblo

Llegar a Torrepueblo es sencillo. Está ubicado en el kilómetro 40,5 de la Panamericana Ramal Escobar. La entrada es gratuita y cuenta con estacionamiento sin cargo. Abierto todos los días, combina cercanía, diseño y tranquilidad, convirtiéndose en una escapada diferente sin alejarse de la Ciudad de Buenos Aires.

Si buscas una aventura con escenarios sacados de Game of Thrones o El Señor de los Anillos, Torrepueblo es la alternativa ideal para vos. Además, se consolida como una alternativa distinta para los que buscan una salida por San Valentín o durante el fin de semana XXL de Carnaval.