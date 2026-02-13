Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA.

Este verano 2026, cada vez más personas buscan destinos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires que permitan descansar sin recorrer largas distancias ni convivir con playas saturadas de turistas. En ese escenario, Punta Indio emerge como una de las opciones más atractivas y, al mismo tiempo, menos conocidas de la provincia.

Ubicado a solo 150 kilómetros de CABA y dentro del Parque Costero del Sur, este pequeño pueblo rural combina playas tranquilas, naturaleza preservada y un ritmo de vida ideal para desconectarse de la rutina. Lejos del turismo masivo de otros puntos de la Costa Atlántica, Punta Indio se posiciona como un refugio para quienes priorizan el descanso y el contacto con el entorno natural.

Punta Indio. Fuente: puntaindioweb.com

Punta Indio, un destino cerca de CABA con playas tranquilas y naturaleza intacta

Uno de los principales atractivos de Punta Indio son sus playas solitarias, bañadas por el Río de la Plata, que ofrecen un entorno sereno y seguro para disfrutar del verano. El paisaje se completa con callecitas rodeadas de vegetación, pequeñas quebradas y senderos naturales que invitan a realizar caminatas, cabalgatas y avistaje de aves.

El destino es elegido tanto por parejas que buscan tranquilidad como por grupos de amigos y familias interesadas en actividades al aire libre. Además del descanso, el lugar permite practicar deportes náuticos como kayak, kitesurf y stand up paddle, así como también pesca deportiva en sectores habilitados.

Punta Indio. Foto: La Ruta Argentina

Los tres balnearios de Punta Indio que no te podés perder

Punta Indio cuenta con tres balnearios principales, cada uno con características particulares que los vuelven imperdibles:

El Pericón: es uno de los balnearios más conocidos del pueblo. Ofrece amplios espacios para disfrutar del agua y la costa, con opciones para practicar deportes acuáticos como kitesurf, kayak y stand up paddle. También dispone de sectores habilitados para la pesca.

La Escondida: tal como lo indica su nombre, es una playa elegida por quienes buscan un ambiente más íntimo y tranquilo. Es ideal para descansar, disfrutar del paisaje y pasar largas jornadas sin aglomeraciones. También es frecuentada por aficionados a la pesca.

Playa Las Ruinas: considerada una verdadera joya escondida, combina la serenidad del entorno natural con restos de antiguas construcciones que despiertan la curiosidad de los visitantes. En este balneario se puede nadar, hacer kayak, pescar y recorrer la costa a pie.

Punta Indio, playa. Foto: Unsplash

Dónde alojarse y qué hacer en Punta Indio

Además de sus playas, Punta Indio ofrece una interesante propuesta de alojamiento y gastronomía. El pueblo cuenta con paradores, restaurantes y estancias que permiten disfrutar de escapadas de fin de semana o estadías más prolongadas.

Entre las opciones más destacadas se encuentra “Los Domos”, un espacio de glamping que propone dormir en medio de la naturaleza sin resignar comodidad. Esta alternativa es especialmente elegida por quienes buscan reconectar con uno mismo y alejarse del ritmo acelerado de la ciudad.

Cómo llegar a Punta Indio desde CABA

Llegar a Punta Indio desde la Ciudad de Buenos Aires o La Plata es sencillo y rápido, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada o vacaciones cortas.

En auto: se puede tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata hasta el kilómetro 48 y luego continuar por la Ruta Provincial 36. Otra alternativa es viajar por la Ruta Provincial 2 y empalmar con la RP 36.

En transporte público: desde la Terminal de Ómnibus de La Plata sale el servicio de Expreso La Plata (Línea 600) hasta la localidad de Verónica, desde donde se puede continuar hasta Punta Indio. Desde CABA, se puede tomar el tren de la Línea Roca desde Constitución hasta Alejandro Korn y luego combinar con un colectivo que llegue al pueblo.

Con su combinación de cercanía, tranquilidad y naturaleza, Punta Indio se consolida como una de las mejores alternativas para quienes buscan un destino diferente sin alejarse demasiado de CABA. Un lugar todavía poco explorado, ideal para disfrutar del verano 2026 lejos del ruido y cerca del descanso.