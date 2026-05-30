Cabo Polonio. Fuente: Turismo Rocha

Ubicado en la costa este de Uruguay, Cabo Polonio es un destino turístico singular en Sudamérica, ya que a pesar de no contar con luz eléctrica ni agua corriente, es visitado por millones de turistas cada año, atraídos por su paisaje austero, su entorno natural y su mística alejada de la modernidad.

Rodeado de dunas, mar abierto y naturaleza casi virgen, este pequeño pueblo bohemio forma parte de un área protegida, lo que refuerza su identidad sustentable. El ingreso a esta zona toda una experiencia: los turistas deben dejar sus vehículos particulares y atravesar unos seis kilómetros de dunas a bordo de camiones todoterreno habilitados, el único medio de transporte autorizado para acceder al lugar.

Cabo Polonio Foto: https://www.tripadvisor.com.ar/

Una vez dentro, no hay calles asfaltadas ni tránsito tradicional. Los caminos de arena conectan casas, hospedajes y pequeños comercios, siempre bajo la presencia del emblemático faro, uno de los símbolos más reconocidos del balneario.

Durante la temporada de verano, Cabo Polonio se transforma en un punto de encuentro para turistas argentinos, brasileños y europeos que buscan desconexión, tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. La oferta de alojamiento es variada, pero austera: hay desde pequeñas casas frente al mar, hasta habitaciones habilitadas con internet. Y si bien el espíritu rústico del pueblo está siempre presente, hoy en día hay algunas comodidades.

Cabo Polonio Foto: https://www.tripadvisor.com.ar/

Cómo es Cabo Polonio en temporada baja

Con el final del verano, el balneario recupera su calma con sus 100 habitantes que permanecen durante el invierno, conformando una pequeña comunidad que se organiza de forma autónoma. En esta etapa, el silencio y la soledad se vuelven protagonistas, y la vida cotidiana gira en torno al entorno natural y al autosustento.

La pesca artesanal y el aprovechamiento de recursos locales forman parte de la identidad del lugar, mientras que para abastecerse de otros productos los habitantes deben trasladarse a Castillos, la ciudad más cercana, ubicada a unos 30 kilómetros.

Cabo Polonio. Fuente: X @WorldPhotosTw

En los últimos años, el uso de energías renovables marcó un antes y un después en la vida del Cabo. La incorporación de paneles solares y molinos eólicos permitió mejorar el confort sin perder la esencia ecológica que distingue al destino.

Cabo Polonio se presenta así como una alternativa diferente dentro del turismo regional: un refugio donde la naturaleza impone sus reglas y la simplicidad se convierte en un valor. Un destino elegido por quienes buscan experiencias auténticas y un descanso lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.