El restaurante que nació de un sueño familiar y hoy es un clásico de Villa Gesell:

La Casa de Antonia, restaurante emblema de Villa Gesell. Foto: TripAdvisor.

La ciudad de Villa Gesell es sinónimo de playa, bosque y descanso, pero también de sabores distintivos que construyen una identidad propia. En ese mapa gastronómico, tan amplio como diferencial, La Casa de Antonia ocupa un lugar destacado.

Es un restaurante que no solo ofrece platos artesanales y para todos los paladares, sino que cuenta una historia de inmigración, esfuerzo y tradición italiana que atraviesa varias generaciones. En esta nueva temporada de verano, el espacio vuelve a destacarse como uno de los clásicos imperdibles de la Costa Atlántica.

La Casa de Antonia, restaurante emblema de Villa Gesell. Foto: Instagram / la_casa_de_antonia.

La historia este emblemático sitio costero comienza mucho antes de su inauguración formal. Antonia nació en Italia y llegó a la Argentina cuando tenía apenas cuatro años. Décadas más tarde, en 1987, decidió instalarse definitivamente en Villa Gesell, una ciudad que por entonces crecía al ritmo del turismo y de los proyectos familiares.

Allí, junto a sus tres hijos, comenzó a gestarse un sueño que tardaría años en tomar forma, pero que siempre estuvo ligado a la cocina y al trabajo del día a día.

Antonia, fundadora del restaurante emblema de Villa Gesell. Foto: Instagram / la_casa_de_antonia.

El primer paso fue una Casa de Té y Fondue, un local pequeño y familiar donde los hijos de Antonia se criaron entre mesas, aromas y recetas transmitidas de generación en generación.

Ese espacio fue el antecedente directo de lo que vendría después: un restaurante con identidad propia, que llevaría el nombre de su fundadora y que con el tiempo se convertiría en una marca registrada de la ciudad.

La Casa de Antonia abrió oficialmente sus puertas el 28 de enero de 1994. Llegó sobre el final de aquella temporada de verano, pero logró algo que pocos emprendimientos consiguen: permanecer. En este verano 2026, el restaurante celebra 32 años de trayectoria ininterrumpida, consolidado como un referente de la gastronomía artesanal en Villa Gesell.

La Casa de Antonia, restaurante emblema de Villa Gesell. Foto: Instagram / la_casa_de_antonia.

La propuesta culinaria combina raíces mediterráneas con productos frescos del mar. La carta se apoya especialmente en pescados y mariscos, con la paella como uno de los platos más elegidos, junto a pescados frescos preparados de manera simple y cuidada.

A ese perfil se suman las fondues, verdadero emblema del lugar, y las pastas italianas, que refuerzan el vínculo con la herencia cultural de Antonia.

El cierre perfecto llega con el postre insignia: el tiramisú con almíbar de café, elaborado con receta propia por la misma Antonia, que sigue siendo uno de los favoritos de los comensales.

La Casa de Antonia, restaurante emblema de Villa Gesell. Foto: Instagram / la_casa_de_antonia.

Actualmente, son los hijos quienes están al frente del restaurante. Criados en el ritmo intenso de cada temporada, mantienen intacta la filosofía original de platos abundantes, calidad en los productos y un trato cercano que hace sentir al visitante como en su propia casa.

Al mismo tiempo, la carta se adaptó a los nuevos tiempos, incorporando opciones vegetarianas y libres de gluten para responder a las distintas necesidades de quienes se sientan a la mesa.

En este verano, La Casa de Antonia continúa reinventándose y suma una mini heladería a su propuesta gastronómica. Además, mantiene sus servicios de Casa de Té, delivery y catering para eventos, con la idea de llevar su esencia y su cocina a distintos espacios.

La Casa de Antonia, restaurante emblema de Villa Gesell. Foto: Instagram / la_casa_de_antonia.

Cómo llegar a La Casa de Antonia, en Villa Gesell

Abierto durante todo el año, el restaurante está ubicado en calle 303 y Boulevard Norte, en la zona norte de Villa Gesell, considerada una de las más exclusivas y pintorescas de la ciudad.

Para la familia, La Casa de Antonia es mucho más que un negocio: es el lugar donde transcurrió su vida y donde el nombre de Antonia sigue siendo sinónimo de buena mesa, tradición y calidez humana.