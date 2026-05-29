El histórico predio donde funcionó el zoológico del Parque Independencia se convertirá en un gran parque ambiental. Foto: Municipio de Bahía Blanca.

La ciudad de Bahía Blanca avanza con una de las transformaciones urbanas y ambientales más importantes de los últimos años. El histórico predio donde funcionó el zoológico del Parque Independencia dejará definitivamente atrás su pasado para convertirse en un gran parque ambiental destinado a la educación, la recreación y el contacto responsable con la naturaleza.

La iniciativa forma parte de un proceso de reconversión que comenzó hace varios años, luego del cierre definitivo de la exhibición de animales en cautiverio en 2014. Ahora, con una nueva etapa de obras ya adjudicada, el proyecto entra en una fase clave que permitirá avanzar hacia la creación de un espacio público moderno y sustentable.

El antiguo zoológico municipal del Parque Independencia de Bahía Blanca se convertirá en un pulmón verde: de qué trata el proyecto

La intervención se desarrollará sobre un predio de 19 hectáreas y cuenta con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de políticas impulsadas por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer la infraestructura ambiental de los municipios.

El histórico predio donde funcionó el zoológico del Parque Independencia se convertirá en un gran parque ambiental. Foto: bahia.gob.ar

La obra forma parte de un proceso iniciado en 2021 y contempla la recuperación integral del espacio con una mirada completamente diferente a la que caracterizó al antiguo zoológico. En lugar de exhibiciones de animales, el nuevo parque estará enfocado en la educación ambiental, la participación ciudadana y la conservación de la biodiversidad. La empresa adjudicataria será la encargada de ejecutar esta nueva fase, considerada una de las más importantes dentro del plan general de reconversión.

Qué características tendrá la nueva identidad de este espacio público

El proyecto busca crear un lugar donde vecinos y visitantes puedan recorrer, aprender y disfrutar del entorno natural a través de diferentes propuestas. Entre las principales obras previstas se encuentran:

Senderos peatonales para recorrer todo el predio.

Áreas recreativas y espacios de descanso.

Sectores destinados a huertas comunitarias.

Zonas para compostaje y gestión sustentable de residuos.

Un Aula Ambiental con salón de usos múltiples.

Oficinas administrativas y sanitarios.

Cartelería educativa e interpretativa sobre flora y biodiversidad.

El histórico predio donde funcionó el zoológico del Parque Independencia se convertirá en un gran parque ambiental. Foto: bahia.gob.ar

Uno de los cambios más simbólicos será la transformación de las antiguas jaulas del zoológico en pérgolas y estructuras paisajísticas integradas al entorno, una decisión que refleja el nuevo concepto del parque: pasar de un espacio asociado al encierro de animales a un lugar abierto, inclusivo y pensado para la comunidad.

Además, el diseño incorpora mobiliario urbano, luminarias, bancos y sectores especialmente preparados para actividades educativas vinculadas al cuidado del ambiente, el reciclaje, la alimentación saludable y las energías renovables.

Qué impacto ecológico tendrá el nuevo espacio para la provincia de Buenos Aires

Uno de los ejes centrales de la iniciativa será la recuperación ambiental del predio mediante la incorporación de especies vegetales autóctonas, una estrategia orientada a favorecer la biodiversidad local y fortalecer los ecosistemas urbanos.

La forestación permitirá aumentar la superficie verde disponible y generar beneficios concretos para la ciudad. Entre ellos, mejorar la calidad del aire, capturar dióxido de carbono, reducir temperaturas durante los meses más cálidos y contribuir a mitigar el denominado efecto de “isla de calor”, un fenómeno frecuente en áreas urbanizadas.

El histórico predio donde funcionó el zoológico del Parque Independencia se convertirá en un gran parque ambiental. Foto: bahia.gob.ar

Los especialistas también destacaron que la ampliación de espacios naturales dentro de las ciudades tiene efectos positivos sobre la salud física y mental de la población, además de promover actividades recreativas y educativas al aire libre. La incorporación de huertas, talleres y espacios participativos buscará fortalecer la conciencia ambiental y generar un vínculo más cercano entre los vecinos y el entorno natural.

Creado en 1911, el Parque Independencia es uno de los espacios públicos más emblemáticos de Bahía Blanca. Con esta reconversión, la ciudad no solo recuperará un sector histórico, sino que avanzará hacia un modelo urbano más sostenible, donde la educación ambiental y la preservación de la naturaleza ocupen un lugar central.