Rio de Janeiro, Brasil. Foto: REUTERS

Aunque muchos argentinos que viajan a Uruguay y Brasil eligen pagar en efectivo para evitar complicaciones con el tipo de cambio o posibles recargos, esa decisión suele implicar un gasto mayor. En ambos países existen incentivos y beneficios para quienes utilizan tarjetas de crédito o débito que permiten reducir de forma considerable el costo total del viaje.

Con diferentes descuentos, los turistas argentinos pueden conseguir rebajas del 10% al 50% en bares, restaurantes, paradores de playa y otros rubros claves en unas vacaciones.

Tarjetas de crédito y débito. Foto: NA

Tanto en Brasil como en Uruguay, usuarios de cualquier entidad bancaria pueden acceder a un beneficio que permite recuperar una parte significativa de lo gastado en gastronomía. Se trata de un reintegro del 40% en consumos realizados en restaurantes, con un tope acumulado de $145.000, lo que equivale a desembolsar hasta $362.500 y recibir la devolución completa del beneficio.

Esta iniciativa, vigente desde el 26 de diciembre y extendida hasta el 31 de enero, está dirigida exclusivamente a quienes abonan en locales del rubro gastronómico con tarjetas de crédito Visa Signature emitidas en la Argentina. No importa el banco emisor, siempre que se trate de esa categoría de tarjeta.

Rio de Janeiro, Brasil. Foto: REUTERS

Sin embargo, el acceso al descuento no se activa mediante el uso tradicional del plástico. Para que la promoción sea válida, el pago debe realizarse bajo la modalidad “sin contacto” a través del teléfono celular. Esto implica contar con un dispositivo con tecnología NFC y haber cargado previamente los datos de la tarjeta en alguna de las billeteras digitales habilitadas, como MODO, Apple Pay, Google Pay, Buepp o las aplicaciones propias de BBVA y Galicia. Al momento de pagar, alcanza con acercar el smartphone al lector del comercio.

Según precisó Visa Argentina, el monto correspondiente al reintegro se acredita de manera automática en la misma tarjeta utilizada para la compra, dentro de un plazo de hasta 20 días hábiles posteriores a cada consumo.

Los argentinos en Uruguay no pagan el IVA en ningún restaurante

Quienes viajen a cualquier punto turístico uruguayo cuentan con una ventaja directa al momento de salir a comer. Al pagar consumos gastronómicos con tarjetas de crédito o débito emitidas en la Argentina, acceden a una rebaja automática en el monto final.

La clave de este ahorro está en una medida que el gobierno uruguayo vuelve a aplicar durante la temporada alta: la exoneración total del IVA para los turistas extranjeros en el rubro gastronómico. De este modo, el impuesto no se incluye en el precio que abona el visitante cuando utiliza medios de pago electrónicos.

Punta del Este, uno de los destinos más elegidos por los argentinos en Uruguay. Foto: Unsplash.

La eliminación del IVA se traduce en un beneficio concreto del 18% sobre el valor del ticket. En términos prácticos, por cada 1000 pesos de consumo, el viajero termina pagando apenas 820, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni solicitar reintegros posteriores.

Este incentivo fiscal estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y alcanza a una amplia variedad de establecimientos, como restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y locales afines en todo el país. El beneficio también se extiende a consumos realizados dentro de hoteles, así como a la contratación de servicios gastronómicos para eventos y celebraciones, incluidos los servicios de catering, lo que amplía aún más las posibilidades de ahorro durante la estadía.

Además del beneficio en gastronomía, Uruguay aplica otros incentivos fiscales para turistas que pagan con tarjetas emitidas en el exterior: se elimina por completo el IVA en el alquiler de vehículos sin chofer y en hoteles o alojamientos contratados de manera directa, sin intermediación de plataformas, y se reduce en nueve puntos el IVA sobre las comisiones que cobran las inmobiliarias por alquileres de inmuebles turísticos, lo que permite achicar de forma significativa distintos gastos habituales durante la estadía.