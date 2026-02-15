Las mejores playas para surfear en la Costa Atlántica. Foto: Unsplash.

Aunque el Atlántico Sur se caracteriza por sus aguas frías durante gran parte del año, Argentina logró consolidarse como uno de los destinos más destacados para la práctica del surf en América del Sur.

La combinación entre una costa extensa, la regularidad del swell y la diversidad de rompientes permite encontrar olas potentes y de gran calidad, aptas tanto para surfistas experimentados como para quienes están dando sus primeros pasos sobre la tabla.

Desde playas urbanas con fácil acceso hasta escenarios naturales más agrestes y poco concurridos, el litoral argentino ofrece condiciones ideales para el surf, con un punto alto durante otoño e invierno, cuando las marejadas ganan fuerza y el agua recibe menos gente.

Las mejores playas para surfear en la Costa Atlántica. Foto: Instagram @surfingbaires

¿Dónde están las mejores playas para surfear en Argentina?

Las olas más destacadas del país se desarrollan en costas abiertas al océano, donde predominan los beach break, reef break y point break. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de spots, aunque el sur del país también suma alternativas interesantes.

Mar del Plata

Para muchos surfistas, Mar del Plata es la capital del surf argentino. La ciudad combina olas constantes durante todo el año con una infraestructura única, que incluye escuelas, alquiler de equipos y una comunidad surfera muy activa.

Playas como Playa Grande y Varese son puntos clásicos de encuentro, especialmente fuera de la temporada alta, cuando el swell se presenta más ordenado y el mar queda liberado de bañistas.

Mar del Plata, una de las mejores playas para surfear. Foto: NA

Chapadmalal

Ubicada al sur de Mar del Plata, Chapadmalal es una de las zonas más buscadas por surfistas de nivel intermedio y avanzado. Sus rompientes, que alternan entre reef break y beach break, generan olas más fuertes, rápidas y bien formadas.

El entorno natural y la menor masividad turística hacen de este destino una elección frecuente para quienes priorizan la calidad de la ola y el contacto con la naturaleza.

Miramar

Miramar cuenta con una tradición surfera consolidada desde hace décadas. Sus playas, en especial las cercanas al muelle y a paradores históricos como Waikiki y Rockaway, ofrecen condiciones estables a lo largo del año.

Durante el invierno, cuando las olas crecen y el viento acompaña, el mar se convierte en un punto de reunión para surfistas locales y visitantes en busca de sesiones más exigentes.

Miramar, Costa Atlántica. Foto: Turismo La Costa.

Villa Gesell

Villa Gesell se caracteriza por la extensión de sus playas y la gran cantidad de picos que se forman a lo largo de la costa, lo que permite adaptarse a distintos niveles de experiencia.

Si bien en verano hay mayor afluencia de turistas, alejándose de los sectores más concurridos o eligiendo horarios estratégicos, se pueden encontrar buenas olas. En otoño y primavera, las condiciones suelen ser aún más favorables.

Necochea

Necochea es otro de los grandes referentes del surf nacional. Sus vientos frecuentes, que no siempre resultan ideales para quienes buscan playa tradicional, son claves para la formación de olas largas y con buen recorrido.

Zonas como La Hélice y El Caño son especialmente valoradas por surfistas con experiencia, sobre todo durante los meses más fríos del año.

Necochea es otro de los grandes referentes del surf nacional. Foto: Instagram @necocheatur

Quequén

Del otro lado del río, Quequén se destaca por ofrecer algunas de las olas más grandes y desafiantes de la costa argentina. La presencia de point break y beach break da lugar a rompientes rápidas y potentes, con una concurrencia menor que en destinos más turísticos.

Por sus características, es un spot recomendado principalmente para surfistas avanzados que buscan condiciones intensas y menos masividad.