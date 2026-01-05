La playa de Brasil poco conocida con avistaje de delfines: mar calmo y aguas cristalinas en un rincón mágico

La playa de Brasil donde los delfines sorprenden en sus aguas. Foto: Instagram @luluty_2

Brasil sorprende con una enorme variedad de playas que se extienden a lo largo de todo su litoral, cada una con identidad propia. Entre tantos destinos paradisíacos, hay uno que se roba todas las miradas por una característica muy especial: la presencia constante de delfines en sus aguas.

Un paraíso del relax total: delfines, mar calmo y naturaleza plena

Ubicada en el nordeste del país, a unos 80 kilómetros al sur de Natal, en el estado de Río Grande do Norte, Baía dos Golfinhos es un rincón natural único. Sus aguas serenas, rodeadas de altos acantilados, crean un escenario ideal para el descanso. Sin embargo, el gran atractivo del lugar es la posibilidad de ver delfines muy cerca de la orilla, una experiencia que suele sorprender incluso a los viajeros más experimentados.

Baia Dos Golfinhos, Pipa. Foto: Instagram @luluty_2

La forma de la bahía, similar a una “U”, protege la playa del viento y de las olas intensas, por lo que el mar se mantiene calmo y cristalino, casi como una pileta natural. Esto la convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia, especialmente con niños, o simplemente para quienes buscan tranquilidad y relax.

Además del avistaje de delfines, el destino ofrece múltiples actividades al aire libre y en contacto directo con la naturaleza. Entre las más elegidas se encuentran el snorkel, las caminatas por senderos naturales y los paseos en kayak, ideales para explorar el entorno desde otra perspectiva.

Baía dos Golfinhos. Foto: Instagram @seguelugares

El área también cuenta con varios miradores naturales desde los cuales se obtienen vistas panorámicas impactantes del océano Atlántico. Estos puntos elevados refuerzan el encanto del lugar y lo posicionan como una alternativa ideal para quienes priorizan el contacto con la naturaleza y los paisajes abiertos.

Uno de los aspectos más fascinantes de Baía dos Golfinhos es que los delfines habitan allí durante todo el año. Al tratarse de una reserva natural, es habitual verlos a diario nadando cerca de los visitantes. La combinación de poca afluencia de gente, acantilados imponentes y mar tranquilo genera una sensación de conexión plena con el entorno natural.

Baia Dos Golfinhos, Pipa. Foto: Instagram @esmeraldapraiahotel

Dónde queda Baía dos Golfinhos

Esta playa se encuentra en el nordeste de Brasil, dentro del municipio de Tibau do Sul, en la reconocida zona de Pipa. Forma parte de un área protegida debido a su gran biodiversidad, con una destacada variedad de especies de flora y fauna.

Cómo llegar a Baía dos Golfinhos

Desde Argentina, lo más habitual es volar hasta San Pablo o Río de Janeiro y luego tomar una conexión aérea hacia Natal. Desde allí, se debe recorrer aproximadamente 80 kilómetros por carretera hasta Pipa. El trayecto puede hacerse en auto, que suele ser la opción más cómoda, aunque también existen traslados privados y servicios de ómnibus.