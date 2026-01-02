Mucho más que un parque acuático: el proyecto inédito en Argentina que promete cautivar a los fanáticos de los deportes de agua

Un megaproyecto comenzó su construcción tras una investigación y desarrollo de diez años. Un sitio ideal para los que disfrutan del surf, sin necesidad de ir a la playa.

El Surf Park de Argentina. Foto: Instagram laolagroup

La llegada del verano hace que muchos busquen refugiarse en distintas piletas y hasta en parques acuáticos. Sin embargo, llega una nueva propuesta para aquellos que disfrutan del agua y la actividad física, en un proyecto inédito en Argentina.

Tras distintas novedades sobre las obras, se confirmó el inicio de la construcción del primer Surf Park del país, en una propuesta que busca atraer turistas y darles más oportunidades a los habitantes que practican dicha actividad.

El Surf Park de Argentina. Foto: Instagram laolagroup

Los detalles del inédito Surf Park de Argentina

Este Surf Park tendrá tecnología desarrollada en Argentina, luego de una investigación de más de diez años. El resultado es lograr olas que sean adaptables a los distintos tipos de práctica, además de aquellos que deseen ir de manera recreativa.

El predio está ubicado en el límite entre Luján y Pilar, y cuenta con una extensión de 230 hectáreas. Se espera que la construcción se vuelva una referencia a nivel regional en esta clase de proyectos.

Durante diciembre se realizó el movimiento de suelo por parte de La Ola Group, la empresa que se encarga del proyecto. Además, se conoció el calendario de los trabajos y su posible inauguración.

Los primeros trabajos de construcción del Surf Park de Argentina. Video: Instagram LaOlaGroup.

Cuándo abre el Surk Park de Argentina

Un sitio de estas características necesita tiempo e importantes detalles para materializarse. Por eso, se estima que la primera etapa culminará en los próximos dos años.

El plazo colocado contempla las pruebas de la ola artificial en funcionamiento, además de que la puesta en funcionamiento de los servicios y los lotes residenciales que forman parte del predio.

Actualmente, están abiertas las inversiones alrededor del Surf Park, con beneficios especiales. Los lotes no pagan expensas ni gastos de mantenimiento hasta que se efectivice la entrega de la primera etapa del desarrollo.

El Surf Park de Argentina. Foto: Instagram laolagroup

La mencionada primera etapa incluye, además de la ola, el montaje de una experiencia de playa completa, de la que formarían parte los 700 lotes del predio.

Laguna navegable : un espejo de agua montado para realizar deportes sin motor y actividades a vela.

Deportes: instalación de gimnasio, canchas de tenis, fútbol, pádel y beach vóley.

Claro que habrá que esperar para ver materializarse el ambicioso proyecto, que tendría su primera etapa lista entre fines de 2027 y comienzos de 2028.