¿Surf en Buenos Aires?: así será el mega parque con olas artificiales y lujo extremo

El Surf Park más innovador de Sudamérica se construye en Argentina. Con olas artificiales, amenities deportivos y un desarrollo inmobiliario de 700 lotes, promete cambiar la forma de vivir el surf.

El desarrollo de La Ola Group Foto: La Ola Group

Un Surf Park del más alto nivel llega a la Argentina. De la mano de “La Ola Group”, este proyecto promete revolucionar el mundo del surf en el país, ya que contará con olas artificiales de medidas profesionales, ideales para los amantes del deporte acuático con tabla. Tendrá una inversión de $15 millones de dólares y será uno de los espacios más grandes en toda la región.

Específicamente, Surf Park contará con 230 hectáreas y más de 700 lotes residenciales. En el predio se podrá disfrutar de locales comerciales, departamentos y hoteles, además de que se podrán realizar diferentes actividades, entre las que destaca, como no podría ser de otra manera, el surf. Los inversionistas aseguran que no hay gastos de mantenimiento ni de expensas hasta que esté finalizada la primera etapa.

El objetivo final del parque es que los visitantes se entretengan y conecten con el espíritu veraniego y vacacional. Contará con piletas, gimnasio, cancha de tenis, beach vóley, fútbol, pádel e incluso una laguna navegable para hacer vela. Un oasis para los amantes del deporte.

El desarrollo de La Ola Group Foto: La Ola Group

Sin lugar a dudas, el aspecto más llamativo del proyecto es la construcción de olas artificiales. Según informaron los desarrolladores, se contrataron expertos científicos para lograr la simulación y fue realizado únicamente con tecnología nacional, en un trabajo que llevó más de 10 años.

Adaptabilidad y calidad internacional son los dos pilares del predio. Las olas pueden ser personalizadas dependiendo de la habilidad del surfista y contarán con una altura de hasta 1,5 metros. La pileta principal es de una hectárea y media.

Cuándo y dónde se inaugura el Surf Park

Surf Park Foto: la ola group

El Surf Park estará ubicado en una zona donde confluyen los partidos bonaerenses de Luján y Pilar, en el límite entre ambos. Esto facilita el acceso para aquellos habitantes del Conurbano bonaerense o la Capital Federal, ya que se encuentra a 30 minutos de viaje aproximadamente. Se estima que las obras de Surf Park terminarán en 2027 y su inauguración llegaría para fines de ese año.

Más allá de ofrecer la posibilidad de surfear, el Surf Park refleja un verdadero desarrollo inmobiliario. Dispone de 700 lotes cuyas superficies oscilan entre los 900 y 4.000 metros cuadrados, garantizando seguridad, privacidad y amplitud. Según explicaron los responsables de la firma, el objetivo es crear espacios donde las personas puedan conectarse con un estilo de vida activo, integrando el deporte y la recreación en la rutina diaria.

Sacha Wicher, el CEO y fundador de “La Ola Group”, resaltó que la iniciativa busca democratizar el acceso al surf y ofrecer un amenity que ya es tendencia en potencias como Australia o Estados Unidos, pero con el sello y la ingeniería nacional.