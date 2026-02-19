Un rincón reservado para la familia y el descanso Foto: Foto generada con IA

A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra General Rivas, un pequeño pueblo bonaerense donde la vida transcurre con una serenidad que parece detenida en el tiempo. Ubicado en el partido de Suipacha y rodeado de extensas praderas, este rincón del interior se consolida como un destino perfecto para viajes familiares, escapadas tranquiles y para jubilados que desean descansar sin complicaciones.

Un acceso sencillo y sin estrés

Llegar a General Rivas es simple y cómodo: se accede por la Ruta Provincial 43, siguiendo un trayecto de campos verdes que invita a bajar un cambio incluso antes de llegar. El viaje dura alrededor de dos horas desde CABA, lo que lo convierte en una escapada ideal tanto para una salida de día como para un fin de semana en contacto con la naturaleza.

Para familias con chicos y personas mayores, la cercanía es una gran ventaja: no hay rutas complicadas, largas distancias ni traslados agotadores.

Este pueblo rural está ubicado a 152 kilómetros del Obelisco. Foto: Facebook.

Un pueblo que conserva su esencia

Fundado en el siglo XIX y bautizado en 1890 en homenaje al general Ignacio Rivas, este poblado mantiene viva su historia ferroviaria, un atractivo que tanto niños como jubilados suelen disfrutar. La antigua estación del tren —parte del ramal que unía Retiro con Junín— sigue siendo uno de los puntos más fotografiados por visitantes y una parada obligada para quienes gustan de descubrir la identidad de los pueblos rurales.

Su tamaño reducido permite recorrerlo a pie, algo muy valorado por familias con niños pequeños y personas mayores que prefieren destinos accesibles y tranquilos.

Naturaleza, aire puro y actividades relajadas

General Rivas es sinónimo de calma. Sus paisajes abiertos invitan a caminar, andar en bicicleta o disfrutar de un picnic bajo las arboledas del Parque de Rivas, el corazón verde del pueblo. Allí, tanto visitantes como locales se reúnen para pasar la tarde, conversar y compartir momentos en un entorno seguro, silencioso y amigable.

Para las familias, este ambiente representa un lugar ideal para que los chicos jueguen al aire libre sin riesgos. Para los jubilados, es la oportunidad perfecta para reconectar con la naturaleza y descansar el cuerpo y la mente.

Las estancias cercanas —como La Bataraza— ofrecen propuestas típicas: comidas caseras, contacto con animales, parrillas al aire libre y actividades rurales que encantan a todas las edades.

Fundado en 1875, recién fue bautizado como General Rivas en honor al general Ignacio Rivas Foto: Facebook Conociendo Pueblos

Gastronomía tradicional que enamora

Uno de los mayores tesoros del pueblo es su cocina. El histórico Bar Don Guille, inaugurado en 1933, se mantiene como un viaje al pasado donde las familias pueden disfrutar de pastas caseras y abundantes picadas, mientras los más grandes reviven sabores de su infancia.

Es un lugar perfecto para jubilados que buscan gastronomía simple y tradicional, y para familias que desean una comida abundante en un ambiente auténtico y relajado.

Un refugio perfecto lejos del ruido

General Rivas se destaca por algo que escasea en muchos destinos turísticos: silencio, autenticidad y tranquilidad real. La combinación de historia viva, paisajes rurales y la calidez de su gente convierte cada visita en una experiencia reparadora.

Tanto para quienes viajan con niños como para quienes desean una escapada sin sobresaltos, este pueblo bonaerense ofrece exactamente eso: un espacio donde el tiempo parece correr más lento y donde cada momento invita a la calma.