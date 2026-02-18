El destino escondido de Mendoza que enamora a jubilados entre viñedos y montañas. Foto: argentina.gob.ar (imagen optimizada con IA Copilot)

La provincia de Mendoza se consolida como uno de los destinos turísticos más atractivos del país para jubilados que buscan: buena gastronomía, descanso y experiencias tranquilas.

Con la imponente Cordillera de los Andes como marco natural, combina cultura vitivinícola, naturaleza y servicios pensados para estadías relajadas.

Mendoza se consolida como uno de los destinos turísticos más atractivos del país para jubilados. Foto: argentina.gob.ar

Ubicada en la región de Cuyo, la provincia ofrece paisajes serenos y propuestas ideales para quienes priorizan el confort y el ritmo pausado.

Entre sus zonas destacadas aparece: Los Chacayes, en el corazón del Valle de Uco, un entorno reconocido por la calidad de sus vinos y por su ambiente tranquilo, lejos del movimiento de las grandes ciudades.

Mendoza ofrece paisajes serenos y propuestas ideales para quienes priorizan el confort y el ritmo pausado. Foto: argentina.gob.ar

Este paraje pertenece al departamento de Tunuyán y se ubica a unos 120 kilómetros al sur de la capital provincial. Con más de 2.000 hectáreas de viñedos, allí se producen variedades destacadas como Malbec, Chardonnay y Cabernet Franc.

¿Qué actividades se pueden hacer en Los Chacayes?

Muchas bodegas ofrecen visitas guiadas personalizadas y degustaciones con vista a la montaña, una alternativa cómoda y accesible para turistas de todas las edades.

Además del turismo enológico, la zona propone actividades suaves al aire libre, como caminatas por senderos señalizados o paseos a caballo entre viñedos y arroyos de deshielo.

El Monumento del Manzano Histórico, un sitio cultural que recuerda el paso del general José de San Martín. Foto: argentina.gob.ar

Muy cerca se encuentra el Monumento del Manzano Histórico, un sitio cultural que recuerda el paso del general José de San Martín y que cuenta con espacios recreativos ideales para descansar y disfrutar del paisaje.

La región también se especializó en turismo de bienestar, con alojamientos que ofrecen gastronomía saludable, masajes, spa y yoga, opciones especialmente valoradas por viajeros mayores que buscan relajarse y cuidar de su salud durante sus vacaciones.

¿Cómo llegar a Los Chacayes desde Buenos Aires?

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires se puede viajar en avión o micro hasta Mendoza y luego tomar un traslado local hacia el Valle de Uco.

Quienes prefieran conducir deben prever un trayecto de aproximadamente 1.150 kilómetros, mayormente por rutas nacionales en buen estado.

En conjunto, Los Chacayes se presenta como un destino ideal para personas mayores o jubilados que desean combinar cultura, descanso, naturaleza y vino en un entorno seguro y de ritmo apacible.