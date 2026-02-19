Negro Café es reconocida entre las 100 mejores cafeterías del mundo por segundo año consecutivo. Foto: Prensa.

La industria global del café ya conoce a sus grandes referentes. Durante el CoffeeFest Madrid 2026 se presentó la segunda edición de The World’s 100 Best Coffee Shops, el ranking que distingue a las cafeterías de especialidad más influyentes, consistentes y destacadas del planeta. Y Buenos Aires, una vez más, logró ganarse su lugar en la escena internacional.

En esta ocasión, Negro Cueva de Café —el primer local de la marca y el punto de partida de su historia— fue distinguido en el puesto 94, consolidándose como una de las experiencias cafeteras más relevantes de Argentina y de la región, y reafirmando su presencia dentro de la elite mundial del café por segundo año consecutivo.

El dato cobra aún mayor relevancia si se considera que en 2026 solo dos cafeterías argentinas lograron ingresar en el listado, a diferencia de la edición anterior, cuando el país contó con una representación más amplia. Este escenario posiciona a Negro dentro de un grupo especialmente selecto y reafirma su consistencia y proyección internacional.

El proceso de selección incluyó la participación de profesionales del sector, expertos internacionales y consumidores, además de criterios objetivos como calidad del café, técnica de los baristas, innovación, servicio, ambiente, sustentabilidad, consistencia y aporte a la industria. Más de 200 jueces recorrieron cafeterías en todo el mundo y se analizaron más de 14.000 espacios, junto con la votación de decenas de miles de consumidores.

Negro Cueva de Café, la cafetería de Buenos Aires que se encuentra entre las mejores del mundo

Este reconocimiento confirma el impacto de Negro dentro del movimiento global del café de especialidad. Desde su primera apertura en 2015, marcó un antes y un después en el microcentro porteño al inaugurar la primera barra de café de especialidad de la zona, acercando al público conceptos como café de origen, trazabilidad y precisión en la extracción. Fundada por Fernando Lozano y María Conte, la marca se convirtió rápidamente en un actor clave dentro de la transformación cultural del café en Buenos Aires.

Un paso decisivo en su evolución fue la creación de Fuego Tostadores en 2019, su propio tostadero, desde donde seleccionan, perfilan y tuestan granos provenientes de países como Brasil, Colombia, Bolivia y Perú. Este enfoque integral garantiza el control total sobre la calidad y el perfil sensorial de cada café, reforzando el compromiso de Negro con la excelencia. Además, a través de Negro Escuela, su programa de formación lanzado en 2016, la marca contribuye a la profesionalización del sector, capacitando baristas y equipos gastronómicos.

Este reconocimiento internacional los posiciona dentro de un selecto grupo de cafeterías que están redefiniendo los estándares de esta infusión a nivel global, en un contexto donde la cultura del café de especialidad continúa expandiéndose en América, Europa, Asia y Oceanía.

A diez años de su fundación, Negro reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y la construcción de una identidad propia, consolidándose como uno de los proyectos más influyentes de la nueva generación del café argentino.

Dónde queda Negro Cueva de Café y cuándo abre

Actualmente, Negro cuenta con tres locales en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Negro El Salvador, su apertura más reciente en Palermo, donde el café convive con una propuesta gastronómica propia, pastelería artesanal y un diseño contemporáneo pensado para integrarse a la identidad de cada barrio.

Direcciones y horarios: