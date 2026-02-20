Feria de San Telmo. Foto: Turismo Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires es rica en cultura, paseos, gastronomía e historia. Cada rincón tiene su propio sello y los fines de semana hay un paseo en particular que se llena de locales y turistas que quieren pasar un domingo diferente. La Feria de San Telmo es uno de los eventos más representativos de CABA, ya que forma parte del circuito histórico.

El recorrido principal se desarrolla sobre la calle Defensa, desde la Avenida San Juan hasta la Avenida Hipólito Yrigoyen. A lo largo de varias cuadras, la feria reúne puestos dedicados a la venta de antigüedades, objetos vintage, artesanías, obras de arte y distintos tipos de souvenirs.

Calle Defensa Foto: sociallifeproject

De hecho, uno de los rasgos más distintivos de la feria, es la presencia de artículos antiguos, piezas de colección como vajilla, relojes, discos de vinilo, mobiliario y objetos de decoración. También participan artesanos y artistas que ofrecen productos elaborados de manera independiente, entre ellos ilustraciones, accesorios, textiles y trabajos en cuero.

La propuesta combina la tradición del mercado de antigüedades con expresiones contemporáneas del arte y el diseño. Allí, los turistas y locales podrán disfrutar de un paseo al aire libre y de comprar algunas joyitas escondidas entre los puestos más destacados de la Ciudad.

La calle más cool de Buenos Aires Foto: Instagram @buenosairesturismo

Feria de San Telmo: arte callejero y calles empapadas de historia

Además de la actividad comercial, la Feria de San Telmo se caracteriza por la presencia de artistas callejeros. Durante la jornada es habitual encontrar músicos en vivo, espectáculos a la gorra y exhibiciones de tango en plena vía pública, una de las expresiones culturales más asociadas a la identidad porteña.

Por otro lado, el entorno urbano del barrio, con su arquitectura histórica y calles empedradas, contribuye a consolidar el atractivo turístico del paseo, ya que es un viaje instantáneo al pasado. Por su extensión, diversidad de propuestas y valor patrimonial, la Feria de San Telmo se mantiene como uno de los paseos más emblemáticos del calendario turístico porteño.