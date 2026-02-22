Feria de San Telmo. Foto: Turismo Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires combina historia, cultura y vida al aire libre como pocas capitales de la región. Entre plazas arboladas y barrios con identidad propia, las ferias y mercados se convierten en el plan ideal para recorrer, probar sabores típicos y descubrir piezas únicas. Gracias al buen clima durante esta época, estos espacios se transforman en verdaderos puntos de encuentro para vecinos y turistas.

A continuación, tres ferias emblemáticas que reflejan el espíritu porteño.

Feria de San Telmo

Clásica, histórica y con un encanto inconfundible, esta feria nació en 1970 por iniciativa del Museo de la Ciudad y rápidamente se convirtió en un ícono cultural. Cada domingo, el barrio se llena de puestos de antigüedades, objetos de colección y curiosidades que le dan un aire de museo a cielo abierto.

Feria de San Telmo. Foto: Gobierno de la Ciudad.

A pocos metros funciona también la Feria de las Artes, sobre la calle Humberto 1º, donde más de 40 artistas exhiben pinturas, grabados, fotografías y esculturas. El recorrido invita a detenerse, conversar con los creadores y conocer de primera mano sus técnicas y procesos.

En Plaza Dorrego, el tango dice presente con el tradicional “Patio de Tango”, donde parejas y músicos mantienen viva una de las expresiones culturales más representativas del país, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Feria de Mataderos

Los domingos, el barrio de Mataderos revive las tradiciones más profundas de la cultura argentina. La Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas —su nombre completo— reúne a cientos de puestos de artesanos que ofrecen desde platería criolla hasta mates, ponchos, mantas y artículos de cuero.

Feria de Mataderos. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Además de la gastronomía regional —empanadas, locro, pastelitos y asado—, el público puede participar gratuitamente en talleres de guitarra, danzas folklóricas, telar o sikus.

El escenario principal es otro de sus grandes atractivos: allí se presentan artistas folklóricos de todo el país con espectáculos abiertos y gratuitos. En fechas patrias como el 25 de mayo, el 9 de julio o el 17 de agosto, la feria organiza ediciones especiales que convocan a miles de visitantes.

Feria de Mataderos. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Feria de Plaza Serrano

Ubicada en la plaza Julio Cortázar, en el corazón de Palermo Soho, esta feria reúne a más de 40 artistas plásticos que exponen y venden sus obras en un entorno vibrante, rodeado de tiendas de diseño, bares y restaurantes.

Feria de Plaza Serrano. Foto: Gobierno de la Ciudad.

La propuesta combina arte independiente, diseño y una atmósfera joven y creativa. Es un espacio ideal para descubrir talentos emergentes y dialogar directamente con los artistas sobre sus obras, técnicas y fuentes de inspiración.

Feria de Plaza Serrano. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Se trata de tres propuestas bien diferentes, distribuidas en barrios con personalidad propia, pero unidas por una misma esencia: invitar a caminar la Ciudad, aprovechar sus espacios abiertos y descubrir, en cada rincón, expresiones de cultura, tradición y creatividad porteña.