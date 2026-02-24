Turismo global Foto: Foto generada con IA

El turismo global ya empieza a definir cuáles serán las tendencias viajeras para 2026, y una vez más Argentina logra destacarse en un listado internacional. Según el prestigioso ranking elaborado por la plataforma Tripadvisor para sus premios Traveller’s Choice, se identificaron las 20 ciudades más populares del mundo para el próximo año, basándose en millones de reseñas, valoraciones y el crecimiento del interés por parte de la comunidad viajera. Dentro de ese mapa global, San Carlos de Bariloche logró colarse entre los preferidos, consolidando su posición como uno de los destinos más atractivos del continente.

Madeira encabeza la lista y Bariloche sorprende desde Sudamérica

En el primer lugar del ranking se encuentra la isla portuguesa Madeira, elegida por su enorme atractivo natural, sus rutas volcánicas, sus piletas naturales y la posibilidad de realizar actividades como avistaje de ballenas, senderismo y excursiones familiares. Le siguen Tiflis (Georgia), reconocida por su riqueza cultural, y Chicago (Estados Unidos), que continúa posicionándose por su arquitectura, su escena gastronómica y sus museos de primer nivel.

Y entre estos nombres internacionales aparece la sorpresa argentina: Bariloche, ubicada en el puesto número 10. Según Tripadvisor, la ciudad rionegrina se destaca por su combinación de aventura, naturaleza y gastronomía. El destino ofrece actividades al aire libre como senderismo, kayak, rafting, pesca y paseos por lagos, todo complementado con su tradicional producción de chocolate artesanal, una de las favoritas entre quienes visitan la Patagonia.

Un reconocimiento que se repite para Argentina

No es la primera vez que un destino argentino gana protagonismo en un ranking global. En los últimos años, ciudades como San Martín de los Andes, El Chaltén, Ushuaia, Misiones y Santa Cruz también fueron destacadas en diferentes categorías vinculadas a hospitalidad y experiencia del viajero. Ahora, con Bariloche nuevamente en el mapa, el país reafirma su potencial turístico tanto a nivel regional como internacional.

Desde Bariloche se puede ir en lancha hasta la isla Huemul. Foto: Bariloche Ar

Un destino que atrae durante todo el año

Si bien Bariloche es famosa por su temporada invernal, su creciente popularidad se debe a que el destino es ideal en cualquier época. Las playas del Nahuel Huapi, los circuitos panorámicos como el Circuito Chico, las excursiones hacia cerros emblemáticos y la amplia oferta de turismo aventura la convierten en una ciudad multipropósito, capaz de atraer desde familias hasta amantes del trekking, parejas en búsqueda de escapadas románticas o viajeros solitarios.

Parque Nacional Nahuel Huapi. Foto: Argentina.gob

Un 2026 con enfoque en naturaleza, cultura y experiencias auténticas

El ranking completo refleja una tendencia clara: los viajeros buscan ciudades que combinen entornos naturales impactantes, cultura viva, buena gastronomía y experiencias que vayan más allá de lo tradicional. La presencia de destinos tan diversos como Madeira, Tiflis, Chicago, Milán, Glasgow o Abu Dhabi demuestra que el turismo de 2026 se orienta hacia la exploración, la autenticidad y el descubrimiento de lugares que sorprenden por su identidad única.

Con Bariloche entre los grandes nombres del mundo, Argentina se posiciona como un país capaz de ofrecer experiencias de clase internacional en un entorno natural incomparable. 2026 promete ser un año donde los viajeros buscarán inspiración en destinos que despierten emociones… y Bariloche ya está lista para recibirlos.