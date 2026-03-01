Un lugar ideal para descansar y sin necesidad de ir en auto Foto: Foto generada con IA

A muy poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires existe un pueblo que combina naturaleza, tradición y una atmósfera tranquila perfecta para cortar con la rutina. Se trata de San Antonio de Areco, un clásico del interior bonaerense que vuelve a ganar protagonismo por su accesibilidad —incluso sin vehículo propio— y por la autenticidad de su propuesta cultural.

Un destino que conserva la esencia criolla

Areco es uno de los poblados que mejor preserva la identidad gauchesca de la provincia. Sus calles adoquinadas, las construcciones antiguas y la vida pausada invitan a descubrir un patrimonio que se mantiene vivo en cada rincón. El pueblo reúne tradiciones, una rica herencia histórica y costumbres profundamente arraigadas que lo hacen destacar entre las escapadas cercanas a CABA.

El evento "En Petiso por Areco" en San Antonio de Areco. Foto: Gentileza Clarín

El casco histórico es uno de los principales atractivos. Allí abundan los museos dedicados a la tradición nacional, los talleres donde artesanos plateros trabajan a la vista y las antiguas pulperías que aún conservan el espíritu rural de otras épocas. El recorrido puede hacerse caminando sin prisa, disfrutando de un entorno donde la modernidad no logró desplazar las raíces criollas.

Naturaleza y descanso junto al río

Más allá de su valor cultural, San Antonio de Areco ofrece espacios verdes amplios y serenos. La zona del río es uno de los lugares preferidos por quienes buscan simplemente tomar mate, disfrutar del aire libre o contemplar el paisaje rural sin interferencias. Este ambiente natural convierte la visita en una opción ideal para quienes quieren relajarse sin alejarse demasiado de Buenos Aires.

Estancia La Bamba de Areco, en San Antonio de Areco, elegida por Liam Gallagher de Oasis Foto: La Bamba de Areco

Gastronomía típica que completa la experiencia

La escapada no estaría completa sin probar los sabores tradicionales que caracterizan al pueblo. Los visitantes pueden disfrutar de asados clásicos, empanadas criollas, pastelitos y otras recetas caseras en restaurantes, almacenes de campo o viejas pulperías que mantienen intacta la estética de décadas anteriores.

Cómo llegar sin necesidad de auto

Una de las grandes ventajas de este destino es su accesibilidad. Desde la Terminal de Ómnibus de Retiro salen micros diariamente con llegada directa a Areco, lo que permite planificar la escapada sin depender de un vehículo propio. Otra opción práctica es viajar en tren hasta Capilla del Señor y desde allí continuar en taxi o remis por un tramo corto hasta el pueblo.

Estancia La Bamba de Areco. Foto: Estancia La Bamba de Areco

Cultura, historia y tranquilidad en un mismo lugar

Con actividades que van desde visitas a museos y talleres artesanales hasta caminatas junto al río y opciones gastronómicas típicas, San Antonio de Areco se posiciona como un plan completo para desconectar durante un fin de semana o incluso en una escapada de un día. Su combinación de naturaleza, tradición criolla y accesibilidad lo convierten en uno de los destinos más atractivos del interior bonaerense.