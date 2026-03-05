Pueblitos hipnóticos, naturaleza en estado puro y una de las playas más lindas del mundo:

El destino más deslumbrante de Brasil. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Brasil cuenta con lugares verdaderamente hermosos y exóticos gracias a su clima tropical, que da forma a islas de vegetación frondosa y mares de ensueño. En ese contexto, existe un destino que conserva la naturaleza en su máxima expresión: allí no circulan autos y el paisaje está dominado por playas paradisíacas que parecen sacadas de una película.

Se trata de Ilha Grande, uno de los paraísos naturales más impactantes del país vecino y que en los últimos años ganó gran popularidad gracias a las redes sociales. Sus paisajes comenzaron a viralizarse a través de fotos y videos de viajeros que muestran playas de arena blanca, rodeadas de selva tropical y bañadas por un mar de color turquesa hipnótico que parece salido de una postal.

Ubicada frente a la costa de Angra dos Reis, la isla se convirtió en uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y escenarios paradisíacos. A diferencia de otros puntos turísticos más urbanizados, mantiene un ambiente relajado y natural, con senderos que atraviesan la selva, miradores con vistas increíbles y playas que parecen detenidas en el tiempo.

Praia dos Meros, Ilha Grande. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Dónde queda Ilha Grande, la isla paradisíaca de Brasil

La Ilha Grande se encuentra en la costa sur del estado de Río de Janeiro, en Brasil. Está ubicada frente al municipio de Angra dos Reis, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro. Es una de las islas más grandes del litoral brasileño y forma parte de la conocida Costa Verde, una región famosa por sus selvas tropicales, montañas y playas de aguas transparentes.

Para llegar a Ilha Grande primero hay que trasladarse hasta puertos cercanos como Angra dos Reis, Mangaratiba o Conceição de Jacareí, y desde allí tomar una lancha o ferry. Uno de sus rasgos más particulares es que no hay autos ni grandes carreteras, por lo que los desplazamientos se realizan caminando por senderos o en barco entre sus más de 100 playas.

Ilha Grande: una isla con pequeños pueblitos rodeados de naturaleza

La isla cuenta con varios pueblos pequeños y comunidades costeras, aunque ninguno es grande ni tiene circulación de autos. Se trata de lugares tranquilos, con posadas, restaurantes sencillos y mucha naturaleza alrededor.

El principal es Vila do Abraão, considerado el “centro” de la isla. Allí llegan la mayoría de las embarcaciones desde Angra dos Reis y Mangaratiba, y es el lugar donde se concentran la mayor cantidad de hospedajes, bares y excursiones.

También existen otros pueblos más pequeños y tranquilos, como:

Araçatiba , muy elegido por quienes buscan mayor calma y contacto con la naturaleza.

Provetá , una comunidad tradicional de pescadores y una de las más pobladas de la isla.

Aventureiro, famoso por su playa paradisíaca y su icónica palmera inclinada frente al mar.

En general, los pueblos de Ilha Grande son muy pequeños, rodeados de selva y conectados por senderos o por barco, lo que refuerza esa sensación de destino natural y poco urbanizado.

Ilha Grande. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Lopes Mendes, una de las playas más hermosas de Brasil

Además, allí se encuentra Lopes Mendes, la playa más famosa de Ilha Grande y una de las más espectaculares de Brasil. Se destaca por su extensa franja de arena blanca muy fina —casi como polvo— y por su mar de tonos turquesa y verde cristalino que cambia según la luz del día.

Tiene casi tres kilómetros de extensión, lo que permite caminar largas distancias con vistas abiertas al océano y a la selva tropical que la rodea. A diferencia de otras playas más urbanizadas, el paisaje se mantiene prácticamente virgen, sin grandes construcciones ni hoteles, lo que refuerza su atmósfera natural.

Praia Lopes Mendes, Ilha Grande. Foto: Instagram @ilhagrande.oficial

Muchos viajeros llegan hasta allí luego de realizar una caminata a través de la selva desde Vila do Abraão. El recorrido dura aproximadamente entre 2 y 3 horas, tiene unos 6 o 7 kilómetros y atraviesa distintos senderos de la isla, pasando por playas como Palmas y Praia do Pouso. Desde esta última hay un camino corto de unos 20 minutos que conduce directamente a Lopes Mendes.

El trayecto es muy popular entre los visitantes porque combina senderismo con vistas increíbles al mar y a la selva. Sin embargo, quienes prefieren un recorrido más corto también pueden llegar en lancha hasta Praia do Pouso y caminar solo el último tramo.

Gracias a su belleza y a su entorno salvaje, Lopes Mendes aparece con frecuencia en rankings internacionales de playas y se convirtió en una de las postales más emblemáticas de Ilha Grande.