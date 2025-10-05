No es Paraty: la paradisíaca isla de Brasil que deslumbra con sus playas de ensueño y un magnetismo único

Este destino se volvió popular entre quienes buscan vivir una verdadera aventura. Con más de 100 playas, la isla ofrece la posibilidad de descubrir un paraíso distinto en cada caminata, ya que no circulan autos ni motos.

Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Aunque Paraty es una de las ciudades más famosas, exclusivas y turísticas de Brasil gracias a la belleza de sus playas, su pintoresco centro histórico y su entorno natural, un nuevo destino gana terreno, especialmente entre los más jóvenes, por sus playas de ensueño.

Se trata de Ilha Grande, un paraje cercano a Río de Janeiro, pero que, a diferencia de Paraty, solo se puede acceder en barco. Esto la convierte en una experiencia más tranquila, con playas mejor preservadas y una atmósfera relajada.

Ilha Grande, un destino sin autos, con playas de ensueño y tranquilidad

En los últimos años, la isla se volvió especialmente popular entre quienes buscan recorrerla como una verdadera aventura. Con más de 100 playas, Ilha Grande permite descubrir un paraíso nuevo con cada caminata en medio de sus frondosos árboles.

Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

En algunas zonas no hay conexión wifi, aunque en las áreas más turísticas se puede disfrutar de todos los servicios necesarios y las comodidades para hospedarse. Muchos visitantes llegan en busca de desconexión y lugares de ensueño, y la verdad es que la isla ofrece eso (y mucho más).

El centro de Ilha Grande es el pequeño pueblo de Vila do Abraão, el principal núcleo urbano y el lugar donde llegan todos los barcos. Allí se encuentra la mayor infraestructura, incluyendo restaurantes, alojamientos, supermercados, tiendas, y la salida de la mayoría de las excursiones y taxis acuáticos. Al no haber vehículos en la isla, este es el punto de partida para moverse hacia otras zonas a pie o en lancha.

Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Las playas más hermosas de Ilha Grande

Lopes Mendes

Considerada una de las playas más hermosas de Brasil por su arena blanca, agua cristalina y olas suaves. Solo se llega caminando por una trilha de 2 a 3 horas o en taxi bote.

Praia do Aventureiro

Es ideal para quienes buscan tranquilidad y fotografías únicas. Famosa por su ambiente rústico y su famoso “árbol caído” en la arena, se accede principalmente en barco.

Praia de Dois Rios

Rodeada de montañas y vegetación exuberante, es una de las playas más aisladas, perfecta para quienes quieren desconectarse. Tiene un antiguo presidio desactivado cerca que se puede visitar.

Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Praia de Palmas

Es una playa muy tranquila, con aguas cristalinas y rodeada de selva, ideal para familias o quienes buscan un día relajado. Se puede llegar por trilhas o bote.

Praia do Abraão

Es la playa principal y el acceso más popular donde llegan los ferris y donde se concentran restaurantes, posadas y servicios. Es ideal para hospedarse y usar como base para explorar otras playas.

Praia de Parnaioca

Esta playa pequeña rodeada de selva es perfecta para quienes buscan aislamiento y naturaleza virgen. Solo se accede en bote o por caminatas largas.

Praia de Caxadaço

Accesible mediante una trilha exigente pero con una de las vistas más espectaculares de la isla. Esta playa tiene arena fina, mar transparente y tranquilidad total.

Tip: Muchas de las playas más lindas no tienen servicios, así que conviene llevar agua, snacks y todo lo necesario. Además, la combinación de trilhas con barcos hace que cada visita sea una verdadera aventura.

Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Cómo llegar a Ilha Grande, el paraíso de Brasil

Para llegar a Ilha Grande, hay que combinar tierra y mar, ya que no se permite el acceso por carretera:

Desde Río de Janeiro

En coche o bus hasta Angra dos Reis o Mangaratiba: El trayecto dura aproximadamente 2 a 3 horas. Desde ahí, tomar un barco o ferry hacia la isla. Los ferris llegan principalmente a Abraão, el pueblo más grande y principal punto de acceso.

Desde Paraty

Viajar por carretera hasta el puerto de Paraty (aprox. 1 hora). Luego, embarcar en un barco directo a Abraão o a otras playas según la agencia o paseo contratado.

Barcos rápidos y tours privados

Existen paseos privados que te permiten visitar varias playas en el día.

Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Consejos para visitar la isla

La isla es muy lluviosa y, cuando llueve, llueve mucho. Los meses de agosto, septiembre y octubre corresponden a la temporada seca, por lo que se recomienda planear la visita en ese período y dedicar varios días a recorrer paseos, excursiones y playas.

Para quienes no puedan viajar en esos meses, una segunda opción es abril a julio, una temporada intermedia con lluvias moderadas o chaparrones cortos. Se aconseja destinar al menos 5 días para recorrer la isla, ya que es grande y cuenta con muchas playas hermosas para descubrir.

Equipaje recomendado: