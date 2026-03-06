El Chaltén Foto: Copilot AI por Canal 26

Una ordenanza municipal de la localidad de El Chaltén implementó una tasa para aquellos turistas que decidan visitar el lugar sin pasar la noche allí. Esta Tasa de Uso Urbano (TUU) asciende a 3.000 pesos por persona y quedan fuera de ella quienes paguen boletos de micro, al estar incluida en la tarifa. “No es una tasa de tránsito ni de paso vial”, explicaron desde la intendencia al medio regional Ahora Calafate.

La Capital Nacional del Trekking es uno de los destinos turísticos más elegidos en la Patagonia y portador de un flujo constante de excursionistas durante la temporada alta. Desde el municipio contaron que la medida responde a la necesidad de cubrir el costo de recursos como baños públicos, limpieza y manejo de residuos.

El Chaltén. Foto: X/@RamiroTorrents

Por qué se tomó esta medida

La Ordenanza N° 253 Tarifaria Anual 2025 que fue aprobada en noviembre de 2024, incorporó el cobro de esta tarifa al Código Fiscal local.

“Les explicamos que si el Municipio quería implementar el cobro, debía contar con el personal, los recursos y los medios digitales para hacerlo, además de detallar las contraprestaciones”, expresó Gisella Martínez, presidenta de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) El Calafate, al medio LM Neuquén.

Luego de discusiones, la intendencia se plantó como responsable de la recaudación mediante código QR en los accesos de la localidad, sin intermediación de empresas privadas.

Cómo sigue la discusión

El intercambio de posturas entre los operadores del sector y las esferas gubernamentales surgió de manera inmediata tras el anuncio. Martínez precisó que las objeciones de las agencias de viajes radican en los obstáculos burocráticos y en la ausencia de un acuerdo sólido sobre la responsabilidad de percibir y liquidar el gravamen.

El Chaltén es una localidad de Santa Cruz con 1.700 personas. Foto: NA

El origen de la controversia se remonta a 2025. En aquel entonces, la aplicación de la normativa se limitaba exclusivamente a las excursiones de jornada completa; no obstante, la decisión actual de gravar a la totalidad de los excursionistas (visitantes que no pernoctan) ha incrementado significativamente el alcance y la repercusión de la medida.