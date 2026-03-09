Balde, el pueblito termal de San Luis. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En el oeste de la provincia de San Luis, el pequeño pueblo de Balde se consolida como una alternativa cada vez más buscada para quienes desean realizar escapadas cortas vinculadas al descanso y al bienestar. Ubicado a unos 30 kilómetros de la capital provincial y a poco más de dos horas y media por ruta desde Mendoza, el destino reúne aguas termales, historia y paisajes únicos en un entorno tranquilo y poco explorado del oeste argentino.

En un contexto donde el turismo de cercanía gana protagonismo, este rincón de Cuyo ofrece una experiencia distinta: calles calmas, construcciones tradicionales, una antigua estación ferroviaria que conserva parte de su estructura original y un ritmo de vida que parece haberse detenido en el tiempo.

Balde reúne aguas termales, historia y paisajes únicos en un entorno tranquilo y poco explorado del oeste argentino. Foto: Visitar San Luis.

Balde, el pueblo con aguas termales que se convirtió en un destino imperdible de San Luis

El principal atractivo del pueblo son las Termas de Balde, uno de los pocos centros termales de la provincia. Las aguas emergen de forma natural a una temperatura constante cercana a los 43 °C y son consideradas estériles, potables y libres de contaminación.

Los visitantes pueden disfrutar de estas aguas en el Centro Termal Municipal, que funciona en el edificio histórico de la antigua hostería provincial inaugurada en 1942. Allí es posible acceder a piletas termales al aire libre o utilizar baños privados en habitaciones individuales.

El principal atractivo del pueblo son las Termas de Balde. Foto: aguastermalesargentina.ar

Además del espacio público, el pueblo cuenta con complejos privados como el Hotel Termas de Balde, el complejo Los Tamarindos y Chakras Termas Hotel & Spa, que amplían la oferta de alojamiento y tratamientos.

Y es que el desarrollo de la localidad está profundamente ligado al termalismo: el pozo que alimenta las termas se encuentra activo desde 1938 y desde entonces se convirtió en el motor económico y turístico de la zona.

Los múltiples beneficios de las aguas termales

Las aguas de Balde poseen una composición alcalina, bicarbonatada, clorurada y sulfatada, características que explican su uso en tratamientos de bienestar y descanso.

Además de las termas, el pueblo cuenta con complejos y alojamientos. Foto: Descubriendo Argentina.

Entre los beneficios que se les atribuyen se destacan:

Alivio del reumatismo crónico y la gota.

Estimulación de las funciones hepáticas y renales.

Mejora del metabolismo y la circulación.

Efecto relajante y antiséptico sobre la piel.

Tratamientos complementarios para afecciones digestivas o dermatológicas.

Las terapias pueden realizarse mediante baños de inmersión, duchas termales o tratamientos personalizados.

Aguas termales en San Luis: ¿Qué hace único a Balde?

Otro de los atractivos cercanos al pueblo son las imponentes Salinas del Bebedero, uno de los paisajes más impactantes de la provincia.

El camino hacia este lugar atraviesa un entorno cada vez más árido hasta desembocar en una extensa superficie blanca que se extiende por varios kilómetros. Durante el invierno, las capas de sal pueden alcanzar hasta un metro de espesor, creando un paisaje visualmente impactante que atrae a visitantes y fotógrafos.

En el área también funciona una planta de procesamiento donde es posible conocer parte del circuito productivo de la sal, desde su extracción hasta su comercialización.

Salinas del Bebedero tiene uno de los paisajes más impactantes de la provincia de San Luis. Foto: Termas en San Luis.

Un pueblo con historia sanmartiniana

Más allá de su perfil termal, Balde también posee un importante valor histórico. El lugar fue una posta sanmartiniana vinculada a la campaña libertadora liderada por José de San Martín.

El origen del pueblo se remonta a 1817, cuando el entonces gobernador de San Luis, Vicente Dupuy, ordenó la construcción de una posta en el antiguo camino de la travesía para abastecer y asistir a quienes transitaban la ruta entre San Luis y Mendoza.

La posta, conocida como La Dupuyana, cumplía una función estratégica: allí se realizaban tareas logísticas, se proveía agua y se organizaba el recambio de caballos para los desplazamientos del Ejército de los Andes.

Balde fue una posta sanmartiniana vinculada a la campaña libertadora liderada por José de San Martín. Foto: Welcome Argentina.

Con el tiempo, el hallazgo de agua de excelente calidad a unos 18 metros de profundidad, extraída originalmente mediante un balde, dio origen al nombre con el que hoy se conoce al pueblo.

En la actualidad, Balde aparece como una opción atractiva para quienes buscan escapadas de fin de semana o viajes cortos desde ciudades cercanas como Mendoza o la capital puntana.

El destino ofrece una experiencia marcada por el silencio, el descanso y el contacto con el entorno natural. Caminar por sus calles, visitar la antigua estación ferroviaria, relajarse en las termas o recorrer las salinas forman parte de una propuesta sencilla pero auténtica.

San Luis: ¿cómo llegar a Balde desde Merlo?

Para ir desde Villa de Merlo hasta Balde, el trayecto es relativamente largo dentro de la provincia, pero bastante simple por ruta.

En auto (la forma más común)

Distancia aproximada: 230–240 km.

Tiempo de viaje: entre 3 y 3 horas y media.

Ruta más directa:

Salir de Villa de Merlo por la Ruta Provincial 1 hacia el sur. Conectar con la Ruta Nacional 148 en dirección a Villa Mercedes. Luego tomar la Ruta Nacional 7 hacia San Luis. Antes de llegar a la capital provincial, desviarse hacia Balde, que está a unos 30 km de la ciudad de San Luis.

En transporte público

No suele haber un colectivo directo entre Merlo y Balde, por lo que normalmente se hace en dos tramos:

Micro desde Villa de Merlo hasta San Luis. Duración: entre 4 y 5 horas.

Desde la terminal de San Luis: Taxi o remis (30 minutos aprox.). Algún colectivo interurbano hacia Balde.

El destino ofrece una experiencia marcada por el silencio, el descanso y el contacto con el entorno natural. Caminar por sus calles, visitar la antigua estación ferroviaria, relajarse en las termas o recorrer las salinas forman parte de una propuesta sencilla pero sumamente auténtica.