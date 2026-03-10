Coliseo Romano de Ituzaingó. Foto: Instagram/elcoliseobarcala

Se puede viajar a Roma, Italia, sin salir de Argentina. En Buenos Aires existe una réplica del Coliseo Romano donde es posible desayunar, almorzar, merendar o cenar en un entorno completamente europeo.

Se trata del Coliseo Romano de Ituzaingó, ubicado en la calle Barcala 450, entre Tres Árboles y Treinta y Tres, en el oeste del Conurbano bonaerense. El lugar funciona desde 2022 gracias al arquitecto y artista Rubén Díaz y se convirtió en una parada obligada para quienes buscan una experiencia diferente.

Coliseo Romano de Ituzaingó. Foto: Instagram/elcoliseobarcala

El Coliseo Romano de Buenos Aires: estatuas gigantescas, un anfiteatro al aire libre y lo mejor de la gastronomía italiana

La llamativa estructura cuenta con dos pisos y una superficie de 200 metros cuadrados, donde los visitantes pueden transportarse al mítico Coliseo de la antigua Roma. El espacio está decorado con estatuas de gladiadores, cabezas de leones y murales temáticos con diseños en 3D que recrean el ambiente romano.

“Creado para quienes buscan una propuesta diferente, con ambientación cuidada, platos de calidad y un espacio pensado para disfrutar con familia y amigos”, remarcaron desde el lugar en sus redes sociales.

Coliseo Romano de Ituzaingó. Foto: Instagram/elcoliseobarcala

Además del mini anfiteatro, el Coliseo de Ituzaingó cuenta con un restaurante que combina el espíritu de un bodegón porteño con la tradición de la cocina italiana. Su carta incluye parrilla, hamburguesas, platos del chef, pastas y pizzas.

Para asegurar un lugar, se puede reservar una mesa con vista al Coliseo o disfrutar de una cena al aire libre bajo la luz de la luna. De esta manera, cenar en un ambiente inspirado en el Coliseo Romano sin salir de Argentina ya es una realidad.

Coliseo Romano de Ituzaingó. Foto: Instagram/elcoliseobarcala

Coliseo Romano de Ituzaingó: dónde queda y cómo llegar desde CABA

La imponente estructura está ubicada en Barcala 450, Ituzaingó, a unos 20 minutos de la Ciudad de Buenos Aires en auto. El lugar abre de martes a jueves de 9 a 01, mientras que de viernes a domingo funciona de 9 a 02.

Para llegar desde CABA, una de las formas más simples es en tren. Primero hay que tomar la línea Sarmiento en la estación Once con dirección a Moreno y bajar en la estación Ituzaingó. Desde allí se puede caminar unas 20 o 25 cuadras hasta el lugar.

Coliseo Romano de Ituzaingó. Foto: Instagram/elcoliseobarcala

Otra opción es ir en auto. Desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar el Acceso Oeste en dirección a Moreno, bajar en la salida hacia Avenida Presidente Perón en Ituzaingó y continuar hasta la calle Barcala.

También se puede llegar en colectivo, ya que varias líneas pasan por la zona de Ituzaingó y luego solo hay que caminar unas pocas cuadras hasta el restaurante.