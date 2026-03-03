El templo de la carne que nadie se pierde en Liniers:

El Ferroviario, bodegón. Foto: Instagram/elferroviariook

Ubicada en Liniers, El Ferroviario es una de las parrillas más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Con años de trayectoria y una reputación consolidada entre los fanáticos del buen asado, ofrece una propuesta que combina cantidad, variedad y tradición.

Uno de sus mayores atractivos es el menú libre, una opción ideal para quienes quieren probar un poco de todo sin restricciones. La propuesta se presenta bajo el nombre “Parrilla libre y algo más” y, como sugiere, no se limita solo a las brasas. El calor en marzo 2026 es de $50.000.

El Ferroviario, un clásico a pasos de la cancha de Vélez

El recorrido gastronómico arranca con una entrada abundante: tabla de fiambres con diferentes tipos de jamón, salame, bondiola, lomo curado, quesos (danbo, Mar del Plata, gruyere), aceitunas condimentadas, matambre casero, lengua a la vinagreta, ensalada rusa, vitel toné y gambas al ajillo.

También se destacan especialidades menos comunes como carpincho, ciervo, yacaré y berenjenas al escabeche. A eso se suman empanadas de carne cortada a cuchillo.

Desde la parrilla llegan las achuras clásicas (chorizo relleno con morrón, morcilla, chinchulines, riñones al provenzal y mollejas), junto con provoletas, entrañas, lechón, cordero entrerriano, distintos cortes de cerdo (costillitas, pechito, bondiola), pollo al limón, asado (ancho y fino), vacío, bife de chorizo y matambre tiernizado.

Para quienes todavía tengan espacio, hay más platos disponibles: rabas, revuelto gramajo, tortillas, milanesas, supremas, matambre a la pizza y pastas. Todo esto se corona con un postre a elección.

La historia de El Ferroviario: cómo se convirtió en una de las parrillas más reconocidas del país

En el 2006, El Ferroviario empezó como el buffet del Club de Personal Jerárquico del Ferrocarril Domingo F. Sarmiento. En su menú ofrecía platos simples y meriendas para socios y vecinos.

Con el paso del tiempo lograron crecer y el menú empezó a abarcar más platos. En la actualidad, además de parrilla, también ofrece pastas, picadas, milanesas con guarnición y los clásicos postres como flan mixto, volcán de chocolate y mousse de frutillas.

El Ferroviario: cómo llegar y horarios de atención

Ubicado en el corazón de Liniers, El Ferroviario es uno de los bodegones más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires. Su dirección es Reservistas Argentinos 219, a pocas cuadras de la estación Liniers del tren Sarmiento.

Para quienes viajan en transporte público desde el centro porteño, una opción práctica es combinar subte hasta Plaza Miserere y allí tomar el tren de la línea Sarmiento hasta Liniers. Desde la estación, el restaurante se encuentra a unas diez cuadras a pie. También varias líneas de colectivo, como el 8, 21, 28 y 117, conectan distintos puntos de la Ciudad con la zona.

En auto, se puede acceder fácilmente tomando la avenida Rivadavia hacia el oeste hasta el barrio de Liniers y luego girar hacia Reservistas Argentinos. Su ubicación, en una zona residencial y tranquila, lo convierte en un punto de encuentro ideal tanto para vecinos como para visitantes que buscan disfrutar de una experiencia gastronómica clásica.

El Ferroviario abre de martes a domingos de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:30 horas.