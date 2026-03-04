Como en el Caribe pero en Palermo:

Cafetería Parador V8. Foto: Instagram/paradorv8

Si bien la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un amplio abanico de propuestas gastronómicas, son pocos los lugares que se destacan por su oferta temática. En ese contexto, hay un bar que permite disfrutar de un trago como si estuvieras en una playa del Caribe.

Se trata de Parador V8, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allí se puede sentir la arena real en los pies, relajarse bajo palmeras y sumergirse en una ambientación caribeña acompañada de un cóctel.

El sector Playa también cuenta con esculturas de Lilo & Stitch que refuerzan el clima playero y una pantalla gigante donde se proyectan paisajes de sol, playa y mar. El diseño fue pensado especialmente para que los clientes puedan desconectarse y disfrutar de un atardecer diferente.

Por otro lado, el bar ofrece un sector ambientado llamado Cueva, que es un espacio más resguardado, sin arena en el piso, pero con acceso directo a la playa, ideal para quienes prefieren vivir de manera distinta la experiencia.

Qué se puede comer en Parador V8

Parador V8 ofrece una propuesta gastronómica amplia que se adapta a distintos momentos del día, ya sea para un almuerzo relajado, una cena con amigos, un desayuno completo o una merienda especial. Su carta combina platos clásicos con opciones más elaboradas, en sintonía con su impronta caribeña y su ambientación temática.

Entre las alternativas más elegidas se destacan los cafés de especialidad, ideales para acompañar con tortas tradicionales y otras opciones dulces. Para quienes buscan platos más contundentes, el menú incluye bife de chorizo, milanesas, paella de mariscos, una variada selección de pastas y postres clásicos que completan la experiencia gastronómica.

Además, el espacio invita a disfrutar no solo de la comida, sino también del entorno: arena en el piso, palmeras y una ambientación que remite a la playa, lo que convierte cada visita en una salida diferente dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Para probar todos estos platos y otras variedades, los horarios de atención son:

Lunes : 12 a 00 horas

Martes y miércoles: 16:30 a 00 horas

Jueves : 12 a 00 horas

Viernes y sábados : 12 a 00 horas

Domingo: 11 a 20 horas

De esta manera, el lugar ofrece múltiples franjas horarias para disfrutar de su propuesta, tanto en días de semana como durante el fin de semana.

Cómo llegar al restaurante

Para llegar a Parador V8, ubicado en Gorriti 4830, en el barrio de Palermo, se puede hacer de distintas maneras.

En subte, la opción más cercana es la Línea D. Se puede bajar en la estación Palermo o en Plaza Italia y desde allí caminar unas 10 a 15 cuadras hacia el oeste hasta llegar a Gorriti al 4800.

En colectivo, varias líneas tienen paradas en las inmediaciones, como el 39, 140, 145, 151 y 168. Muchas de ellas pasan por avenidas cercanas como Córdoba, Scalabrini Ortiz o Juan B. Justo. Desde la parada, el trayecto hasta el bar es de pocos minutos a pie.