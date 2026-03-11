Opciones baratas y lindas para almorzar Foto: Foto generada con IA

Encontrar un lugar donde se coma rico, abundante, con bebida incluida y sin gastar más de $20.000 parece misión imposible en Buenos Aires. Sin embargo, aún existen verdaderas joyitas gastronómicas distribuidas por distintos barrios que mantienen precios accesibles, propuestas de calidad y ambientes que se vuelven irresistibles para un almuerzo que se disfruta.En esta guía ampliada te contamos qué pedir, cuánto cuesta, en qué barrio están y qué los vuelve tan valorados por comensales habituales.

1. ARGOT (Villa Santa Rita)

📍 Dirección: Av. Álvarez Jonte 2744, Villa Santa Rita.

Argot es el tipo de lugar que se siente como entrar a la casa de una abuela que cocina increíble. Ubicado en un antiguo cafetín con pisos en damero y vajilla vintage, este pequeño restaurante ofrece un menú del día con bebida por $17.000, una rareza en tiempos donde los menús ejecutivos suelen superar ampliamente esa cifra.

Detrás de la cocina están dos cocineros que preparan absolutamente todo: panes, pastelería, cintas caseras, conservas y platos tradicionales como pan de carne, merluza a la romana con puré, cintas con tuco y pesto o una fainá con ensalada bien fresca. Sus platos remiten directamente a sabores de infancia, con ese toque emocional que vuelve aún más valiosa la experiencia. El entorno —entre nostalgia y calma barrial— es perfecto para quienes buscan un descanso del ritmo acelerado del día.

Además, Argot se destaca por su bebida incluida, con opciones como copa de vino, vermut con soda, limonada o agua, lo que lo vuelve altamente competitivo frente a otras propuestas del mercado.

Dónde comer en Buenos Aires Foto: Instagram @argotcafe

2. BUCHE (Villa Devoto)

📍 Dirección: Asunción 4085, Villa Devoto.

Buche es una salumería contemporánea convertida en uno de los proyectos gastronómicos más llamativos del barrio de Devoto. El chef cordobés Julio Figueroa creó un concepto donde conviven mercado, bar y restaurante, apostando a quesos y chacinados artesanales de excelente calidad.

El menú ejecutivo cuesta $19.000 con bebida, y se complementa con una oferta enorme de productos artesanales: charcutería premium, focaccias, tablas de embutidos, platitos creativos y postres destacables como el flan de coco con tejas crocantes. Su ambientación ofrece distintas experiencias según el piso: un mercado acogedor, un salón elegante y una terraza ideal para días cálidos.

La ubicación —sobre Asunción, en pleno polo gastronómico de Devoto— y la variedad de espacios explican por qué Buche se convirtió en uno de los puntos preferidos para almuerzos laborales y encuentros informales.

3. FORNOLE (Villa Urquiza)

📍 Dirección: Holmberg 2323, Villa Urquiza.

Fornole es un híbrido perfecto entre pizzería napolitana, panadería artesanal y cafetería matutina. Famosa por su masa madre, su horno estilo napolitano y su pizza frita —uno de sus platos estrella—, se ubica en plena zona gastronómica del “DoHo”.

Por $20.000 con bebida, ofrece pizzas auténticas, elaboradas con materia prima de primera calidad, además de opciones más livianas como sándwiches saludables. La ambientación es cálida y sin pretensiones, lo que la vuelve perfecta para un almuerzo rápido pero sabroso.

Una de sus particularidades es que funciona también como panadería por la mañana. Esto significa que las masas, el pan y la pizza llegan siempre frescos, lo que mejora notablemente la experiencia final.

4. MALVÓN (Villa Crespo)

📍 Dirección: Serrano 789, Villa Crespo.

Malvón es sinónimo de brunch, pero su menú del mediodía también es una excelente oportunidad para comer abundante y rico por un precio accesible. Por $17.000, incluye entrada, plato principal y agua.

Nacido en una casona clásica de Villa Crespo, Malvón mantiene su estética original: un patio colorido, ambientación con aire neoyorquino, panes de masa madre, pastelería artesanal y platos caseros con ese toque hogareño que lo hizo famoso. Desde huevos benedictinos hasta quiches, ensaladas, guisos estacionales y sándwiches con panes hechos en el día.

Además, Malvón es un hit visual: colores, luz natural y platos bien presentados lo vuelven ideal para fotos, algo que potencia su presencia en Google Discover y redes sociales.

5. CONDARCO (Chacarita)

📍 Dirección: Av. Dorrego 901, Chacarita.

Condarco es uno de los restaurantes más celebrados del barrio de Chacarita, especialmente por su tortilla babé, considerada por muchos una de las mejores de Buenos Aires. Su menú del mediodía, entre $16.000 y $17.000 con bebida, cambia según la disponibilidad de ingredientes frescos.

Este wine bar con acento en la cocina global ofrece platos como empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, hummus con tahine, milanesas de lomo, pesca del día y pastas con combinaciones creativas. Su ambientación mezcla elementos vintage con un salón luminoso y ventanales amplios, ideal para ver el movimiento del barrio.

Su ubicación, sobre la transitada Dorrego y cerca de Corrientes, lo vuelve estratégico tanto para vecinos como para quienes trabajan en la zona.

A pesar del contexto económico, estos cinco restaurantes logran ofrecer almuerzos sabrosos, completos y accesibles. Cada uno tiene identidad propia, un atractivo visual fuerte y un diferencial culinario que los convierte en opciones perfectas para quienes buscan comer bien sin gastar demasiado.