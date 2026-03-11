Dónde comer y beber en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Buenos Aires se consolidó como una de las capitales gastronómicas más interesantes de la región. Una de las tendencias que más creció en los últimos años es la de vivir experiencias gourmet dentro de hoteles de lujo, donde las propuestas culinarias buscan atraer tanto a turistas como a porteños en búsqueda de momentos especiales. Desde bares panorámicos hasta restaurantes de autor, estos espacios combinan diseño, servicio premium y sabores contemporáneos.

A continuación, una guía seleccionada de hoteles con gastronomía destacada, ideal para descubrir nuevas salidas en la ciudad.

1. Four Seasons Hotel Buenos Aires

Four Seasons Buenos Aires

Dirección: Posadas 1086/88, Recoleta, C1011ABB

El Four Seasons es uno de los grandes templos gourmet porteños. Su barra Pony Line, famosa por su coctelería creativa y estilo inspirado en el polo, es un clásico del after office. Su restaurante Elena, de cocina argentina contemporánea, ofrece carnes premium, charcutería artesanal y una estética sofisticada ideal para celebraciones. El ambiente elegante y descontracturado a la vez es uno de sus puntos fuertes.

2. Faena Hotel Buenos Aires

Dirección: Martha Salotti 445, Puerto Madero, 1006

Icono del diseño porteño, Faena combina arte, espectáculo y alta cocina. Su célebre El Mercado ofrece platos con raíces argentinas, mientras que Bistró Sur, con su estética teatral, propone cocina de autor con fuerte impronta creativa. Además, el famoso Rojo Tango convierte la noche en un show íntimo y elegante, perfecto para quienes buscan una experiencia completa.

3. Hilton Buenos Aires

Cocina gourmet del Hotel Hilton Foto: Hotel Hilton Buenos Aires

Dirección: Macacha Güemes 351, Puerto Madero, C1106BKG

Con un lobby imponente y restaurantes modernos, el Hilton es ideal para quienes buscan un ambiente amplio y contemporáneo. En su restaurante El Faro, se destacan platos argentinos reinterpretados y una carta variada para todos los gustos. Su bar ofrece coctelería clásica con productos de calidad. Es un gran punto de encuentro para reuniones, almuerzos ejecutivos o cenas más formales.

4. Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires

Palacio Duhau. Foto: @palacioduhau

Dirección: Avenida Alvear 1661, Recoleta, C1014AAD

Elegancia absoluta. Este palacio neoclásico reconvertido en hotel es un destino gastronómico en sí mismo. En Duhau Restaurante & Vinoteca, se destacan carnes premium y una cava con gran selección de vinos argentinos. Gioia Cocina Botánica suma una propuesta sorprendente basada en plantas, con vistas a sus jardines aterrazados. Es uno de los lugares más recomendados para brunchs, tardes de té y cenas especiales.

5. Alvear Palace Hotel

Fachada del Hotel Alvear Foto: Turismo Buenos Aires

Dirección: Av. Alvear 1891, Recoleta, C1129AAA

Un clásico porteño que mantiene intacta su sofisticación. Su célebre L’Orangerie es ideal para desayunos y almuerzos elegantes, mientras que el Alvear Roof Bar ofrece tragos de autor con una vista privilegiada. Un plan perfecto para una cita o un encuentro especial en un ambiente tradicional y refinado.

6. Alvear Icon Hotel – Crystal Bar

Dirección: Aimé Painé 1130, Puerto Madero

Uno de los bares con mejor vista de la ciudad. Ubicado en el piso 32, Crystal Bar ofrece coctelería de autor, una carta versátil y un mirador impactante hacia el Río de la Plata y el skyline porteño. Recomendación: ir antes del atardecer para disfrutar del cambio de tonos sobre Puerto Madero.

Una invitación a redescubrir la ciudad

Los hoteles porteños dejaron de ser espacios exclusivos para turistas: hoy son destinos gastronómicos donde el lujo convive con propuestas accesibles, ambientes cuidados y experiencias memorables. Ya sea para un brunch de domingo, un cóctel al atardecer o una cena especial, la ciudad ofrece un abanico cada vez más amplio y sofisticado.