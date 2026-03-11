El destino ideal para viajar en el feriado Foto: Foto generada con IA

Con la llegada del feriado del 24 de marzo, muchos jubilados buscan una salida corta, económica y accesible desde Buenos Aires. Y este 2026, un pequeño pueblo bonaerense a apenas hora y media de CABA se convirtió en uno de los más comentados por su paz, naturaleza y dos lagunas ideales para pasar el día: General Belgrano.

¿Por qué elegir este destino para el fin de semana largo?

A diferencia de los clásicos como Carlos Keen o Tomás Jofré —que suelen llenarse de visitantes—, General Belgrano mantiene un ritmo más calmo y un ambiente perfecto para quienes buscan descanso, aire puro y caminatas suaves.

Su gran atractivo son sus dos lagunas naturales ubicadas a pocos minutos del centro, rodeadas de árboles, senderos y áreas pensadas para relajarse sin apuro.

General Belgrano. Foto: Instagram @generalbelgranotur

Dos lagunas para disfrutar sin multitudes

El pueblo cuenta con:

Laguna Las Encadenadas (sector local) : un espejo de agua ideal para matear, leer y observar aves.

Laguna del Parque Municipal: más cercana, con sombra, bancos, baños públicos y fácil acceso para personas con movilidad reducida.

Ambas lagunas son conocidas por su ambiente silencioso y la presencia de fauna local, algo que muchos jubilados valoran para desconectar del ruido de la ciudad.

Un lugar pensado para pasar el día

General Belgrano es uno de esos destinos que no requieren grandes gastos. Con una vianda, una reposera y ganas de relajarse, el paseo puede transformarse en un día perfecto.

Los visitantes suelen aprovechar para:

hacer caminatas suaves al borde del río Salado,

descansar bajo los eucaliptos del parque,

visitar la feria artesanal del centro,

disfrutar de un almuerzo casero en alguno de los bodegones tradicionales.

Además, el pueblo tiene rampas, veredas amplias y espacios públicos bien mantenidos, lo que facilita el recorrido para adultos mayores.

Termas del Salado, General Belgrano. Foto: generalbelgrano.tur.ar

Un destino accesible para todos los bolsillos

A diferencia de otras localidades turísticas que se encarecen durante los feriados, General Belgrano mantiene precios moderados:

Estacionamiento gratuito en la zona de lagunas

Acceso libre a parques y áreas recreativas

Menús económicos desde $6.000 a $8.500

Termas locales con descuentos para jubilados

Esto lo convierte en una opción muy amigable para quienes viven con ingresos fijos.

Un plan ideal para el 24 de marzo

Si el objetivo del feriado es descansar, disfrutar de espacios verdes y pasar un día tranquilo sin alejarse demasiado, este pequeño pueblo bonaerense es una excelente alternativa.

Sus lagunas, su calma y su propuesta simple pero encantadora lo posicionan como uno de los destinos preferidos por jubilados que quieren desconectar sin complicaciones.

Cómo llegar desde Buenos Aires

El viaje dura entre 90 y 100 minutos por la Ruta 3 o la Ruta 41, según el punto de partida. El camino es sencillo y está bien señalizado, por lo que muchos jubilados lo eligen para viajar en auto propio, aunque también hay combis y micros que llegan diariamente.