La Ruta Nacional 3, uno de los corredores más emblemáticos de la Argentina, está atravesando una verdadera transformación. No solo por su importancia estratégica —une Buenos Aires con Ushuaia a lo largo de unos 3.000 km— sino porque ahora contará con una guía turística integral, diseñada para convertir todo su recorrido en un destino en sí mismo.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación junto al Automóvil Club Argentino (ACA), busca ofrecer al viajero una herramienta actualizada con información clave: atractivos naturales, servicios, alojamientos, estaciones de servicio, miradores, localidades destacadas y hasta el estado general del corredor.

Un relevamiento histórico: provincia por provincia

El proyecto comenzó el 26 de febrero, cuando el equipo técnico del ACA inició un relevamiento georreferenciado desde la Ciudad de Buenos Aires, avanzando progresivamente hacia el sur. El trabajo continúa hasta el 16 de marzo, cubriendo cada tramo del corredor.

Entre los puntos recorridos se destacan:

Provincia de Buenos Aires: San Miguel del Monte, Gorchs, Las Flores, Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Carmen de Patagones.

Río Negro: Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas y Sierra Grande.

Chubut: Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia.

Santa Cruz: Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y Río Gallegos.

Tierra del Fuego: San Sebastián, Río Grande, Ushuaia y Lapataia.

Este mapeo detallado permitirá contar con una guía moderna, precisa y especialmente útil tanto para viajeros ocasionales como para motociclistas y aventureros que eligen esta ruta para llegar al mítico “fin del mundo”.

Ruta Nacional 3

Un corredor que se convierte en destino

La Ruta 3 no es solo una vía de conexión: es un mosaico de paisajes que van desde la llanura bonaerense hasta los fiordos fueguinos. Por eso, la futura guía buscará poner en valor su diversidad geográfica, cultural y productiva, consolidando el corredor como nuevo producto turístico integral.

Además, esta acción forma parte de una estrategia nacional para fortalecer los grandes corredores turísticos del país, impulsando el desarrollo local y potenciando el turismo interno e internacional.

Por qué esta guía será clave para el turismo argentino

Brindará información confiable y actualizada para viajar con mayor seguridad.

Reunirá todos los servicios esenciales en un único material práctico.

Promoverá destinos menos conocidos , generando impacto económico regional.

Fomentará el turismo de ruta, en auge entre jóvenes y familias.

Todo apunta a que la Ruta Nacional 3 ya no será solo un trayecto hacia la Patagonia: será un destino completo, con identidad propia y preparado para recibir a miles de viajeros cada año.

Implementan un nuevo camino para disfrutar de la Ruta 3

Un antes y un después para quienes aman viajar

Con esta guía —que estará disponible tras completar el relevamiento— recorrer la Ruta 3 será más sencillo, más atractivo y, sobre todo, más inspirador. Preparáte: desde Buenos Aires hasta Ushuaia, cada kilómetro tendrá una historia que descubrir y un servicio para acompañar el viaje.

